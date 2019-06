Grootste parkeerwachter staat deels in de etalage

Marktleider

Interparking is een bekend merk in het straatbeeld, niet enkel in België - waar het de marktleider is - maar ook in acht andere Europese landen. De groep groeide uit tot een van de grootste spelers in Europa, naast Q-Park en Indigo (ex-Vinci Park). Ze is aanwezig in België, Nederland, Spanje, Frankrijk, Italië, Polen en Roemenië. In Duitsland en Oostenrijk is de parkinguitbater actief onder de naam Contipark.