Grootste private spoorvervoerder versnelt uitbouw Europese hubs met eerste overname

Het Belgische Lineas, de grootste private vervoerder van goederen over het spoor in Europa, koopt het Rotterdamse Independent Rail Partner. Met die eerste overname wil het zijn groei versnellen om over het hele continent een netwerk van strategische spoorhubs uit te bouwen.

Lineas is een verre nazaat van NMBS Logistics, de goederenmaatschappij van onze nationale spoorwegmaatschappij die 13 jaar geleden verzelfstandigd werd en vijf jaar geleden grotendeels in handen kwam van het Frans-Zwitserse private-equityfonds Argos Wityu.

Na een turbulent coronajaar wil Geert Pauwels, die al 13 jaar aan het hoofd staat van Lineas, de groeistrategie weer hervatten. Daarom neemt het nu voor het eerst een andere spoorvervoerder over. Groot is de overname van het Rotterdamse Independent Rail Partner (IPR) niet, zeker niet in verhouding tot Lineas. Het telt twaalf locomotieven en 35 werknemers, tegenover respectievelijk 250 en 2.000 bij Lineas. De omzet bedraagt 14 miljoen euro, die van Lineas 500 miljoen euro. Maar volgens Pauwels is de overname 'strategisch wel heel belangrijk om onze groeistrategie versnellen.'

Na Rotterdam willen we de komende jaren ook in Duitsland, waar het goederenvervoer per trein beter ontwikkeld is dan in België, op overnamepad. Geert Pauwels CEO Lineas

Lineas houdt er - in vergelijking met de grote spelers die vaak nog verbonden zijn aan de klassieke nationale spoorwegmaatschappijen, zoals het Duitse DB Cargo - een aparte aanpak op na. Als private speler biedt het kleinere bedrijven de mogelijkheid om één of enkele wagons te boeken op een treinrit. 'Mastodonten als het chemieconcern BASF of de staalreus ArcelorMittal zijn groot genoeg om een volledige trein, goed voor 2.000 ton vracht, te vullen', zegt Pauwels. 'Maar voor kleinere bedrijven werkt dat niet. Doordat wij de containers, staal of isotanks (voor chemicaliën, red.) in de haven gaan ophalen - met een locomotief maar soms ook met een vrachtwagen - wordt het voor die kleinere bedrijven interessant om over te schakelen van weg- op treinvervoer.'

Lineas heeft dat concept de voorbije jaren uitgebouwd met zijn Green Express Network vanuit de Antwerpse haven, met dagelijkse ritten naar 23 Europese bestemmingen. Voor andere havensteden of industriële polen werkte het samen met lokale spelers. 'We deden dat op contractbasis, maar om meer vat op die operaties te krijgen en een flexibeler aanbod te kunnen aanbieden, willen we ook in andere West-Europese havens een eigen strategisch hub hebben. Daarin past de overname van IRP. Daarnaast gaan we verder op zoek naar allianties. Na Rotterdam willen we de komende jaren ook in Duitsland, waar het goederenvervoer per trein beter ontwikkeld is dan in België, op overnamepad.'

Lockdown

Hoeveel Lineas voor IRP betaalt, wil het niet kwijt. Begin dit jaar kreeg Lineas nog 60 miljoen euro vers kapitaal en leningen toegestopt door Argos Wityu, om zijn met schulden beladen balans te versterken. Tegelijk stond het bedrijf onder druk door zijn zware schuldenlast. Bij die deal werd de 10 procent, goed voor enkele miljoenen euro's, die nog bij NMBS zat, overgenomen door FPIM, het investeringsvehikel van de federale overheid.