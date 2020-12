Grootste ziekenhuisschip zoekt Belgische partners

De liefdadigheidsorganisatie Mercy Ships werkt zijn nieuwste ziekenhuisschip, een gigant met 200 bedden, af in de Antwerpse haven. De zoektocht naar Belgische bedrijven die de Global Mercy naar de armste Afrikaanse landen laten varen, is volop aan de gang.

De Global Mercy, 174 meter lang en twaalf verdiepingen hoog, moet de internationale hulporganisatie Mercy Ships in staat stellen in de allerarmste landen van Afrika dubbel zoveel medische hulp aan te bieden als vandaag. Het nieuwe schip, dat 37.000 ton weegt, ligt momenteel in China, waar het na de bouw enkele testvaarten uitvoert. Maar in het voorjaar zou het naar Antwerpen varen, waar het minstens drie maanden kosteloos mag liggen om te worden afgewerkt.

Mercy Ships sloot een samenwerkingsakkoord met Port of Antwerp. Het is de eerste keer dat het Antwerpse havenbedrijf gratis een ligplaats aanbiedt aan een schip van een hulporganisatie.

Oude ferry

Wat is Mercy Ships? Hulporganisatie, opgericht in 1978.

Biedt medische hulp en opleidingen aan in de allerarmste landen, waar toegang tot betaalbare gezondheidszorg onbestaande is.

Zet schepen in die worden omgebouwd tot drijvende ziekenhuizen.

Gaf opdracht tot de bouw van de Global Mercy, 's werelds grootste private ziekenhuisschip. Dat is 174 meter lang en heeft twaalf dekken, 200 bedden en zes operatiezalen.

De Global Mercy ligt momenteel in China, maar vertrekt na enkele testvaarten dit voorjaar naar Antwerpen.

Mercy Ships zoekt Belgische bedrijven die mee kunnen instaan voor de afwerking en de installatie van het medisch materiaal.

Mercy Ships biedt al meer dan 40 jaar zorg en opleidingen aan in regio's waar nauwelijks medische infrastructuur is. Het doet dat met tot ziekenhuizen omgebouwde schepen. 'We hebben altijd oude schepen gebruikt', zegt Bert Van Dijk, de voorzitter van Mercy Ships België. 'Ons grootste ziekenhuisschip is een oude ferry die tussen Denemarken en Zweden voer. Dat is niet altijd ideaal, want dat type schip trilt soms sterk, wat operaties kan bemoeilijken.'

De Global Mercy is het eerste schip dat in opdracht van Mercy Ships wordt gebouwd. Het zal 200 bedden en zes operatiekamers tellen. 'Het is het eerste ziekenhuisschip dat wordt gebouwd', zegt Van Dijk. 'Het Amerikaanse leger heeft ziekenhuisschepen, maar die worden voor andere doeleinden ingezet. We kunnen met dit schip dubbel zoveel hulp bieden in de allerarmste Afrikaanse landen als vandaag', zegt Van Dijk. '93 procent van de mensen in Afrika heeft geen toegang tot betaalbare medische zorg.'

De afwerking van de Global Mercy neemt minstens drie maanden in beslag. 'Zowat 40 containers met medisch materiaal worden in het schip geïnstalleerd', zegt Van Dijk. 'Door alle maatregelen wegens de pandemie houden we er rekening mee dat de afwerking ook vijf maanden kan duren.'

Zoektocht

Eerst was Mercy Ships van plan het schip op de Filipijnen te laten afwerken. 'Maar door de coronacrisis moesten we een alternatieve locatie zoeken,' zegt Van Dijk. 'Jacques Vandermeiren, de CEO van Port of Antwerp, en ik hebben enkele weken keihard gewerkt om deze oplossing mogelijk te maken.'

Mercy Ships onderhoudt al enkele jaren goede relaties met de Antwerpse havenbedrijven. Port of Antwerp organiseerde meermaals benefietacties en ook DEME, Ackermans & van Haaren, Zuidnatie en Sea-Invest zijn al enige tijd belangrijke partners. Ook de koepel van de Antwerpse havenwerkgevers CEPA engageerde zich.

'Ze bieden financiële steun', zegt Van Dijk. 'Voor de installatie van de medisch apparatuur en de afwerking zoeken we nog uit met welke bedrijven we in zee gaan. Omdat we eerst de Filipijnen op het oog hadden, zijn we volop aan het omschakelen.' Volgens Mercy Ships hebben veel bedrijven hun samenwerking toegezegd, al wil Van Dijk nog geen namen noemen.

Fistelkliniek

Als de Global Mercy afgewerkt is, zal het schip naar een haven in Afrika varen en er een tiental maanden aanmeren. 'Het is niet alleen de bedoeling dat het schip dienst doet als ziekenhuis,' zegt Van Dijk. 'We gebruiken het ook als een opleidingscentrum zodat we een duurzamere gezondheidszorg kunnen opbouwen. In Sierra Leone lagen we mee aan de basis van een fistelkliniek (voor zweren, red.) die uitgegroeid is tot de grootste van West-Afrika. In Guinee hebben we een tandheelkundig opleidingscentrum gebouwd.'

Heeft de coronacrisis de werking van Mercy Ships de afgelopen maanden niet bemoeilijkt? 'Zo'n schip is een grote bubbel, maar in Senegal zagen we ons verplicht onze werkzaamheden een tijd stop te zetten. We hebben dan ingezet op de ondersteuning van de ziekenhuizen. Het was ook niet evident al onze vrijwilligers snel en veilig naar huis te brengen. We hebben medewerkers uit 50 landen.'