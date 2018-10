H.Essers bouwt nieuwe hoofdzetel in Genk

Transportbedrijf H.Essers gaat zich verder verankeren in Limburg en is van plan een nieuw hoofdkantoor neer te zetten in Genk.

'Het is een bewuste keuze om ons beslissingscentrum in Genk te houden. We willen ons immers ook in de toekomst verankeren in Limburg', zegt CEO Gert Bervoets.