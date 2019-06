H.Essers doet overname in Nederland

Via de deal stijgt de groepsomzet van H.Essers met 25 miljoen euro en krijgt het bedrijf er 222 werknemers bij.

Transportbedrijf H.Essers heeft zijn Nederlandse sectorgenoot Gebroeders Hoefnagels Transport, met 222 medewerkers en vestigingen in Asten en Weert, overgenomen. Hoeveel Essers op tafel legt, is niet bekend.

'Met deze overname worden we marktleider in de Benelux voor de logistieke dienstverlening voor alle bouw-, infrastructuur- en nutsbedrijven', aldus CEO Gert Bervoets, die nog andere overnames in de toekomst niet uitsluit.