H.Essers en Group Machiels halen 175.000 vrachtwagens van de weg

H. Essers en Group Machiels

Vorig jaar zette H.Essers, met 4.300 werknemers de grootste private werkgever van Limburg (in totaal 6.500 in 17 landen), een recordomzet van 750 miljoen euro neer. De Genkse familiale groep is het meest bekend van de vrachtwagens op onze autostrades, maar hanteert al jaren een veel bredere strategie van toegevoegde waarde door opslag en voor- en nabehandeling van nichegoederen, verdeeld over vier segmenten: chemische producten, farma, parts en infra (o.a. bouwlogistiek).

‘2020 was heel sterk gestart, maar in april en mei zagen we onze omzet met 13 procent terugvallen', zegt di­rec­teur be­drijfs­voe­ring Pascal Vranken. 'Vaste kosten, zoals de lonen van chauffeurs, magazijnmedewerkers en bedienden hebben we kunnen drukken door tijdelijke werkloosheid. En de directie is in een 4/5de -stelsel gaan werken. We plukken nu wel de vruchten van onze diversifiëring van onze activiteiten: de bouw, retail en automotive vielen fors terug, maar dat werd deels goedgemaakt door chemie en farma. We merken een lichte heropleving van de economie, maar pas in de herfst of volgend jaar rekenen we erop opnieuw het niveau te halen van voor de corona-uitbraak.’

Group Machiels is wereldwijd actief in o.a. milieudiensten, hernieuwbare energie, vastgoed en houtskeletbouw. Het bedrijf, dat vorig jaar een omzet draaide van 420 miljoen euro met 1.380 werknemers, heeft zijn thuishaven in Hasselt, maar heeft ook een stevige voet aan de grond in Zuid-Amerika (met Chili als uitvalsbasis). De bedrijfsstrategie van Group Machiels is gericht op duurzaamheid, innovatie en doorgedreven internationalisatie. Sinds 1997 is Group Machiels in de Genkse haven actief met de exploitatie van een haven- en spoorterminal aan de Kolenhavenstraat.