Havenarbeider moet niet met pensioen op 65 jaar

Om havenarbeider te worden, heb je volgens de wet-Major een speciale erkenning nodig om in het havengebied te kunnen werken. Die erkenning vervalt op 65-jarige leeftijd. Vanaf dan kan je dus niet meer in de haven aan de slag.

Veiligheid

‘Maar die argumenten heeft de arbeidsrechtbank van tafel geveegd’, zegt advocaat Jan Hofkens (Lydian). ‘Havenarbeider is bijna een knelpuntberoep. Er is eerder een tekort aan havenarbeiders en geen overaanbod. Bovendien mag leeftijd geen element zijn om de veiligheid in de haven te waarborgen, want havenarbeiders krijgen elk jaar een medische controle.’