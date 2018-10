Havenreus Euroports zoekt een koper

De drie fondsen achter de Europese havengroep Euroports kijken uit naar een koper. Het zwaartepunt van Euroports ligt in Antwerpen.

De drie infrastrucuurfondsen Brookfield, Antin en Arcus achter Euroports zijn met de banken Citigroup en Goldman Sachs aan het uitkijken naar een koper, vernam De Tijd van meerdere bronnen. Het ganse proces zit al een tijdje op de rails. Komen in aanmerking als kandidaat-kopers: andere infrastructuurfondsen, maar ook klassiekere investeringsfondsen (private-equityfondsen).

Euroports is een van de grootste havenoverslagbedrijven van Europa. Via zijn terminals verwerkt het jaarlijks meer dan 60 miljoen ton bulk, stukgoederen (‘breakbulk’ in het vakjargon), vloeibare goederen en containers. Om u een idee te geven: dat is 50 procent meer dan de haven van Zeebrugge. Onder meer fruit, suiker, staal, meststoffen, woud- en landbouwproducten passeren langs de Euroports-terminals.

De havengroep is goed voor een omzet van meer dan een half miljard euro en heeft wereldwijd een netwerk van 26 terminals. Die staan vooral in Europa, maar ook in Azië en Noord- en Zuid-Amerika. Euroports telt 3.000 werknemers en wordt geleid door de Nederlander Charles Menkhorst. Het hoofdkantoor ligt in het Nederlandse Hoofddorp.

Suiker

De helft van de terminals van Euroports ligt in België. In de haven van Antwerpen, maar ook in Gent, in en rond Luik en in Couillet (nabij Charleroi). De havengroep staat in ons land onder meer sterk in suiker. Hij rondde vorige maand een investeringsprogramma van 27 miljoen euro af in zijn suikerterminal in Antwerpen.

Die heeft een opslagcapaciteit van 260.000 ton. Het is de grootste investering uit de geschiedenis van het bedrijf en maakt van Antwerpen de belangrijkste suikerhaven van Europa.

De suikerterminal dient om het geraffineerde kristalsuiker dat suikergiganten als Südzucker, Iscal Sugar, Cristal Union, Tereos of Suiker Unie niet via eigen overslagterminals exporteren te verschepen. Südzucker laat bijvoorbeeld de helft van zijn kristalsuikerexport via Euroports verlopen.

Euroports werkt ook samen met ArcelorMittal en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV aan een overdekte laadkaai en magazijn in de haven van Gent. De nieuwe terminal, waarmee een investering van 50 miljoen euro gemoeid is, moet midden 2020 klaar zijn.

De havengroep ontstond uit het fonds Babcock & Brown Infrastructure, dat in 2007 op overnametocht trok op het oude continent. Het fonds kreeg er voet aan de grond via de overname van talrijke havenspelers, waaronder de Antwerpse familiale havenbedrijven Westerlund en Manuport, respectievelijk het grootste Europese overslagbedrijf in woudproducten en een belangrijke operator van bulkterminals en logistiek. Het had daarvoor ook al de binnenvaartcontainerterminal WCT in Meerhout gekocht.

In twee jaar groeide Babcock & Brown Infrastructure uit tot een van Europa’s grootste havengroepen. Maar toen de met schulden beladen investeringsmaatschappij Babcock & Brown begin 2009 failliet ging, werd ook de infrastructuurdochter meegesleurd en moest Euroports op zoek naar nieuwe eigenaars. Het kwam uiteindelijk terecht bij drie infrastructuurfondsen: Brookfield, Antin en Arcus . Zij bezitten respectievelijk 40, 38,8 en 21,2 procent van Euroports.