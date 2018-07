Havens Antwerpen en Zeebrugge schakelen consultants in

De havens van Antwerpen en Zeebrugge voeren al meer dan een halfjaar gesprekken om beter samen te werken. Dat gaven ze aan bij de voorstelling van hun jaarcijfers begin dit jaar. Ze onderzoeken alle vormen van samenwerking, zelfs een fusie, was in maart te horen .

'Een samenwerking is maar aan de orde als beide havens daar versterkt uitkomen', luidt het bij beide havenbesturen. 'Complementariteit en synergie vormen het uitgangspunt.' Het onderzoek moet in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond zijn. Pas daarna wordt opnieuw gecommuniceerd.

De Antwerpse havenschepen Marc Van Peel (CD&V) zei in maart dat het belangrijk is te weten waarom en waar naartoe je samenwerkt . 'Wat zijn de baten? Wat levert het op voor Antwerpen?'

Proefstuk

Maar toen was er vooral vanuit Antwerpen geen bereidheid daar werk van te maken. Eddy Bruyninckx , de toenmalige topman van de Antwerpse haven, was niet overtuigd van de meerwaarde van de samenwerking. Ondertussen zijn de containeractiviteiten van Zeebrugge fors achteruitgeboerd, ondanks een licht herstel vorig jaar.

Antwerpen behandelde vorig jaar 223 miljoen ton goederen, een record, waarvan de helft in containers. Zeebrugge is met 40 miljoen ton fors kleiner, maar is wel een van de belangrijkste auto-overslaghavens van de wereld.

Voorbeeld

Eind vorig jaar ging de haven van Gent een fusie aan met Zeeland Seaports, de koepel boven de havens van Vlissingen en Terneuzen. Aan de fusie - het grensoverschrijdend karakter is op die schaal uniek in Europa - is jaren gewerkt. De fusiehaven North Sea Port telt 525 bedrijven en wordt in overslag de tiende haven in Europa, in toegevoegde waarde zelfs het nummer drie.