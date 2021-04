Havens tellen af naar containerchaos door Suezfile

Alle schepen die vastzaten door de blokkering van het Suezkanaal hebben hun reis kunnen hervatten. In de Europese havens is het nu bang afwachten of de Suezfile zal leiden tot opstoppingen en chaos rond de containerterminals.

De trafiek door het Suezkanaal verloopt volgens de Egyptische kanaalautoriteiten weer normaal. De meer dan 400 schepen die ten noorden en zuiden van de waterweg in een file terechtkwamen en ook al enkele 'nieuwe schepen' zijn tijdens het lange paasweekend door het kanaal kunnen varen. Daarmee komt er een einde aan bijna twee weken verstoring van de drukste vaarroute tussen Europa en Azië, doordat de 400 meter lange containergigant Ever Given vast kwam te zitten.

Twee problemen zijn echter nog niet opgelost. Het eerste is de vraag wie moet opdraaien voor de schade van het ongeluk. Egypte eist 1 miljard dollar door gederfde transitinkomsten en de kosten van de reddingsoperatie. De blokkering van de scheepvaart leidde ook tot extra kosten bij rederijen, lege winkelrekken voor onder meer speelgoed, elektronica en fietsonderdelen, bedorven goederen en fabrieken die zonder onderdelen kwamen te zitten.

De eigenaar van de Ever Given heeft intussen 'general average' (avarij-grosse of algemene averij) ingeroepen, een eeuwenoud concept waarbij alle belanghebbenden moeten meebetalen voor de kosten van de redding van het schip en de lading. Daardoor zouden de eigenaren van de lading in de 18.000 containers aan boord van de Ever Given hun steentje moeten bijdragen in de kosten, maar het is nog niet zeker of die 'general average' terecht is in dit geval.

De essentie De scheepvaart in het Suezkanaal is genormaliseerd. Alle schepen in de file hebben hun reis kunnen verderzetten.

De haven van Rotterdam en de Belgische havens maken zich op voor chaotische weken als de schepen van de Suezfile in dichte konvooien naar Europa komen.

Om congestie te vermijden heeft PSA Antwerp nieuwe regels opgesteld voor het aanleveren van containers voor de export naar Azië.

De tweede vraag is wat in Europa gebeurt als die vloot opgehouden schepen massaal aankomt in onze havens. In Rotterdam, de hoofdbestemming van de Ever Given en veel andere containerschepen uit Azië, heerst al een tijd zenuwachtigheid over een mogelijke 'tsunami aan containers' na de deblokkering van het Suezkanaal. De havenautoriteiten hebben er de logistieke keten gevraagd mee te helpen om de overlast te beperken. Dat betekent vertrekkende containers zo lang mogelijk buiten het havengebied houden en toekomende containers zo snel mogelijk wegvoeren.

Om opstoppingen te vermijden passen de rederijen mogelijk de vaarschema's van containerschepen aan. Maar het aandoen van havens in een andere volgorde of het aanpassen van de tussenstops vereist ook heel wat aanpassingen van de logistiek aan land om die containers naar hun eindbestemming te brengen. Jacques Vandermeiren, de CEO van de Antwerpse haven, gaf eerder toe dat de containertrafiek hyperefficiënt is door een goede planning, maar dat er bij een probleem chaos kan ontstaan bij de overslag. Dan is het dag en nacht alle hens aan dek.

Er komen vertragingen en wijzigingen in de vaarschema's, maar de rederijen zijn nog steeds de puzzel aan het leggen. Joke Singedouw Woordvoerster Haven Zeebrugge

Port of Antwerp liet vorige week al weten dat de haven voorbereid is op pieken, maar wanneer de Suezpiek komt, is nog niet duidelijk. 'Het lijkt dat de grote bulk pas in de tweede week van de paasvakantie zal komen', zegt woordvoerder Gert Ickx. De Belgische havens moeten niet alleen rekening houden met de vertraagde aankomst van geplande trafiek, maar ook met schepen die Zeebrugge of Antwerpen als nieuwe bestemming kiezen.

'Het blijft nog een beetje koffiedik kijken', zegt woordvoerster Joke Swyngedouw van de Zeebrugse haven, waar gerekend wordt op wijzigingen of vertragingen van vaarschema's. 'We horen van de terminals dat de rederijen nog steeds de puzzel aan het leggen zijn.'

Zeven dagen

Dat de sector in de allerhoogste staat van paraatheid is, bewijzen de nieuwe aanvoerregels die de terminaluitbater PSA Antwerp vorige week uitvaardigde op de Europa Terminal en de Noordzee Terminal voor schepen uit het Midden- en Verre Oosten. Volgens de 'Yard Opening Time' mogen transporteurs containers voor de export ten vroegste zeven dagen voor de verwachte aankomst van een schip afleveren om congestieproblemen vermijden.

De nieuwe regels bij PSA Antwerp om congestie te vermijden zijn zeer uitzonderlijk. Dit is nog nooit gebeurd. Maarten Gommeren Transportbedrijf Vervoer F. Gommeren

'Dat is echt een zeer uitzonderlijke maatregel. Dit is nog nooit gebeurd', zegt Maarten Gommeren van het Antwerpse transportbedrijf Vervoer F. Gommeren. 'De Suezcrisis zet de sector zwaar onder druk op een moeilijk moment.'

Het waren voor het vastlopen van de Ever Given volgens Gommeren al moeilijke tijden, omdat de wachttijden op de containerterminals extreem lang oplopen. 'De terminals staan vol. Er moet soms uren worden gewacht of er is geen laaduitrusting aanwezig.' Door de coronamaatregelen heeft zowat de helft van alle schepen vertraging en tegelijk gaan de volumes omhoog. Spoor en luchtvaart vormen nauwelijks een alternatief.