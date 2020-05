Helft offline winkels ging online tijdens lockdown

De helft van de Vlaamse offline handelaars kwam tijdens de lockdown online. E-commerce compenseert niet voor de weggevallen omzet in de bakstenen winkel: de webshop leverde een vijfde van de normale omzet op. Maar in combinatie met de hinderpremie was dat voor de meeste handelaren net genoeg was om te overleven, blijkt uit het onderzoek.

'De Vlaming steunt duidelijk de handelaar om de hoek, die nu zelf snel een website in elkaar knutselde of via Instagram take-away adverteert.'

'We merken een duidelijke positieve evolutie in het aantal lokale online bestellingen, de klanten laten hun lokale winkel niet in de steek', zegt onderzoekster Ann Verhetsel van het departement Transport en Ruimtelijke Economie. 'De Vlaming heeft dus geluisterd naar de herhaalde oproepen en steunt duidelijk de handelaar om de hoek, die nu zelf snel een website in elkaar knutselde of via Instagram take-away adverteert.'