Het onvermijdelijke afscheid van de sympathieke facteur

De federale regering bezegelt het lot van Jean-Paul Van Avermaet. Door zijn zwakke verdediging in een oude kartelzaak moet de Bpost-topman amper een jaar na zijn aantreden opkrassen.

Licht zenuwachtig maar duidelijk trots poseerde Jean-Paul Van Avermaet in november 2019 met een blauw fluojasje voor de loopbanden van het sorteercentrum Brussel X. De Vlaamse topmanager was net aangesteld tot nieuwe CEO van Bpost ter opvolging van Koen Van Gerven. De sociaal voelende manager had daarmee zijn ultieme doel bereikt: het dienen van de res publica als CEO van een groot overheidsbedrijf.

De keuze voor Van Avermaet werd op wenkbrauwenfrons onthaald. Als directeur van de Belgische tak van de securityfirma G4S kleefde aan Van Avermaet niet het etiket van een topper. Sympathieke man, maar zwakke figuur, klonk het hier en daar.

Toch toog Van Avermaet eind februari enthousiast aan het werk. Aan het begin van de coronacrisis ging hij mee pakjes bedelen. Voor een babbeltje met de postbodes, niet de sterkte van zijn afstandelijke voorganger Van Gerven, draaide de volksmens zijn hand niet om.

Vorig leven

Maar amper een jaar na zijn aantreden is Van Avermaets sprookje alweer voorbij. De federale regering eiste zondag het onmiddellijke ontslag van de posttopman. Een onderzoek dat de Belgische en Amerikaanse concurrentiewaakhonden momenteel voeren naar illegale prijsafspraken in de Belgische bewakingssector, werd de Bpost-CEO teveel. Als voormalig topman van G4S was Van Avermaet mogelijk op de hoogte van dat kartel.

Van Avermaet ontkent tot vandaag elke betrokkenheid, maar bracht zich door zijn onhandige communicatie zelf in de problemen. Voorzitter François Cornelis moest het bestaan van het onderzoek in juni in de krant lezen. Tegenover de raad van bestuur minimaliseerde Van Avermaet de zaak aanvankelijk als een 'sectoraal onderzoek', maar twee maand later moest hij die verklaring aanpassen. Bpost bestelde een juridisch advies om na te gaan of de CEO de raad van bestuur had misleid. In september eiste de raad van bestuur totale transparantie van de CEO; diens antwoord werd in het jaarverslag omschreven als 'ontoereikend'.

Onvermijdelijk

De voorbije week besefte zo goed als iedereen rond Bpost dat Van Avermaets vroegtijdige afscheid onvermijdelijk was. Terwijl de meeste Europese postbedrijven scoren dankzij de boom van de e-commerce in coronatijden, boekte Bpost vorig jaar voor het eerst sinds de beursgang in 2013 netto verlies, bleek dinsdag uit de jaarresultaten. Het aandeel ging woensdag op de beurs bijna een vijfde achteruit, nadat Bpost in december al tien procent had verloren. Bovendien verlieten meer en meer topmanagers het bedrijf uit onvrede met de aanhoudende onzekerheid.

Lange tijd werd Van Avermaet gered door de verdeelde raad van bestuur van Bpost. Vooral de leden van het remuneratiecomité (voorzitter François Cornelis en de onafhankelijke bestuurders Saskia Van Uffelen en Filomena Teixeira), hielden tot op het laatst aan hun favoriet vast. Maar minstens twee van de tien bestuurders zaagden aan de poten van de CEO. 'De raad van bestuur is al een half jaar bezig met de CEO in plaats van met de strategie van het bedrijf', klaagt een bron.