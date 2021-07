Infrabel schat waterschade op 40 à 50 miljoen

De spoorwegbeheerder hoopt dat de schade door de overstromingen tegen eind augustus hersteld is.

Infrabel schat de schade aan het Belgische spoornet als gevolg van het noodweer voorlopig op zowat 40 tot 50 miljoen euro. Al is de werkelijke schade nog onduidelijk omdat het water nog niet overal weggetrokken is. De spoorinfrastructuurbeheerder wijst er ook op dat het cijfer enkel slaat op de materialen, en bijvoorbeeld nog geen rekening houdt met het economische verlies.

Infrabel meldt dat in totaal 25 spoorlijnen door het noodweer zijn getroffen.

Het lijstje met herstelwerken is lang. Zo moet circa 10 kilometer aan spoorwegbeddingen opnieuw worden gestabiliseerd en aangelegd, aangezien die op verschillende plaatsen volledig zijn weggespoeld. Daarnaast moet ongeveer 50 kilometer aan bovenleidingen worden hersteld, moeten 3.000 dwarsliggers worden vervangen en moet 70.000 ton aan ballast worden gestort. Drie zwaar beschadigde spoorbruggen moeten ook worden hersteld.

Infrabel hoopt alles weer in orde te krijgen tegen midden of eind augustus. Een overzichtskaart op de websites van Infrabel en de spoorwegmaatschappij NMBS toont per getroffen spoorlijn wanneer het verkeer vermoedelijk hernomen kan worden.