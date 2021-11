Inval bij PostNL in Mechelen en Wommelgem

Opnieuw loopt een onderzoek naar sociale fraude bij PostNL. Speurders vielen binnen in de depots van het postbedrijf in Mechelen en Wommelgem op zoek naar chauffeurs zonder rijbewijs en minderjarigen.

De sociale inspectie is maandagochtend binnengevallen in de PostNL-depots in Mechelen en Wommelgem. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en wordt bevestigd aan De Tijd. De inval gebeurde in het kader van het onderzoek naar sociale fraude bij de onderaannemers die instaan voor de levering van pakjes. Dat sleept al geruime tijd aan.

'Ondanks de dagvaardingen blijven we informatie ontvangen over inbreuken', zegt Gianni Reale, de Mechelse arbeidsauditeur. 'Er is onder meer sprake van chauffeurs zonder rijbewijs, minderjarige werkkrachten en zwartwerk.' Er gebeuren geregeld controles in de depots, maar het is de eerste keer dat de speurders simultaan in Mechelen en Wommelgem binnenvallen. 'Zo willen we vermijden dat chauffeurs getipt worden en omgeleid worden naar een ander depot, wat bij eerdere controles gebeurde', zegt Reale.

'Moderne slavernij'

Pakjesbedrijven als PostNL en GLS werken met onderaannemers of zelfstandige chauffeurs om pakjes te leveren. Maar eerder bleek al dat die vaak niet in orde zijn met de Belgische arbeidswetgeving. In september nog verscheen PostNL voor de correctionele rechtbank in Mechelen om zich te verantwoorden voor wat de vakbonden 'een moderne vorm van slavernij' noemen. Het bedrijf moest toen ook een forse boete betalen omdat het via een onderaannemer illegale werkkrachten tewerkstelde.