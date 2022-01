Jo Van Moer: 'Elk wiel dat ik van de weg kan halen, zal ik van de weg halen'

Jo Van Moer kreeg in 2019 een smak geld aangeboden voor zijn gelijknamige logistiek bedrijf. Hij wees het af omdat hij en zijn vrouw Anne nog te ambitieus zijn en omdat ze hun wielerzoon Brent een kans wil geven hen op termijn op te volgen. Samen met Ackermans & van Haaren stoomt hij nu een ambitieus groeiplan klaar.

'Je had me niet herkend? Mijn kapsel is nochtans nog altijd hetzelfde. Het zal nooit meer veranderen.' Jo Van Moer (52), oprichter en CEO van Van Moer Logistics, grijnst vanachter zijn masker als we hem kruisen net voor de ingang van de hoofdzetel in Zwijndrecht en hem niet meteen herkennen.

De Wase boerenzoon maakte 32 jaar geleden van twee aftandse vrachtwagens één goede en runt nu - na keihard werken - samen met zijn vrouw Anne een logistiek bedrijf van 215 miljoen euro omzet. Hij heeft het hart op de tong en zit nooit om een kwinkslag verlegen. Ook nu het bedrijf zo groot is geworden, werken zijn enthousiasme en parler-vrai nog aanstekelijk. Zijn 1.650 mensen noemen zich dan ook fier 'Vanmoerianen'. Uit een intern Vlerick-onderzoek dat peilde naar de 'Six Batteries of Change' bleken de Van Moer-werknemers zelfs enthousiaster dan de directie over de toekomst en de manier waarop het bedrijf wordt gerund. 'Nog nooit meegemaakt', zeiden de enquêteurs.

Mooie brief

Van Moer heeft net een businessplan voor de volgende vijf jaar uitgetekend. Dat deed hij samen met de Belgische investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren (AvH), bekend als eigenaar van de baggeraar en windparkenspecialist DEME. Van Moer verraste midden 2021 vriend en vijand met de mededeling dat AvH 12,5 miljoen euro pompt in de operationele activiteiten van de groep, in ruil voor een belang van 21,7 procent. Dat deed bij veel mensen de wenkbrauwen fronsen. Waarom verkoopt een vrijgevochten iemand als Jo Van Moer, die graag zijn eigen ding doet en bovendien goed boert, een deel van zijn bedrijf?

Hr heeft me al duizend keer gezegd hoe belangrijk het is dat ik om half zeven eens door het magazijn rij en een babbeltje sla met de mensen. Jo Van Moer Oprichter en CEO Van Moer Logistics

'Zo uitzonderlijk is dat niet', lacht Van Moer als we hem met die vraag confronteren. 'Zes jaar geleden maakten we een gelijkaardige oefening. Toen hebben we extra kapitaal aangetrokken bij mijn vrienden Willy Naessens, Hugo Verlinden van Van Dessel Verzekeringen en Roger Van Wellen. Samen investeerden ze 7,5 miljoen euro. Dat vijfjarenplan was een succes. We verdubbelden onze omzet. Eind 2020 beslisten we, met het oog op verdere groei, ons vastgoed af te splitsen van onze operationele activiteiten.' Met de opbrengst voerde Van Moer een kapitaalverhoging van 10 miljoen euro door in de operationele poot en stapten Van Wellen en Naessens uit het kapitaal.

'Na de vastgoeddeal kreeg ik een mooie brief met felicitaties van de financieel directeur van AvH, Tom Bamelis. Daarin stond dat ze heel gecharmeerd waren door ons bedrijf en zeker geïnteresseerd waren om in te stappen mocht zich een nieuwe opportuniteit voordoen.'

Van Moer stopte de brief in een lade. En toen zich vier maanden later een grote deal aanbood, diepte hij hem weer op. Het bedrijf dat hij wilde overnemen, paste perfect in zijn nieuwe vijfjarenplan, maar de deal ging financieel zijn petje te boven. Van Moer: 'Ik heb weer contact opgenomen en AvH was meteen mee. Er werden afspraken gemaakt over hoeveel ze zouden investeren. Ook als de deal niet zou doorgaan.'

De overname van 'de grootste binnenvaartterminaluitbater van de Benelux' ging uiteindelijk niet door. Van Moer botste op het grote geld van de Britse private-equitygroep Infracapital, dat meer dan 360 miljard pond beheert. 'Heel spijtig. Want de synergie met wat we nu doen, was enorm geweest', zegt Van Moer, die wegens een geheimhoudingsverklaring geen informatie of namen mag geven.

De groep waar Van Moer op aasde, was BCTN. Dat baat acht grote binnenvaartterminals uit. Vijf in Nederland en drie in België. Een ervan - de grootste in de Benelux - slaat goederen over voor het gigantische distributiecentrum van Nike in Laakdal. Een overname had Van Moer in één klap een maatje groter gemaakt.

Twee offertes

Van Moer Logistics baat nu al acht binnenvaartterminals en negen binnenvaartschepen uit. Intermodaal transport - vervoer via binnenschip en spoor - is een van de speerpunten van zijn nieuw vijfjarenplan. 'Ik kreeg daar als geboren en getogen vrachtwagentransporteur aanvankelijk veel kritiek op - 'Wat doe je nu, je kannibaliseert je eigen activiteiten'. Maar volgens mij is het de enige manier om duurzaam te groeien. Ik blijf erbij, elk wiel dat ik van de weg kan halen, zal ik van de weg halen. Voor het voor- en natransport heb ik wel nog mijn trucks nodig.'

Schermvullende weergave ©SISKA VANDECASTEELE

Zijn eerste containerterminal kocht Van Moer in 2011 in Grimbergen. 'Toen was binnenvaart vermarkten bijna even moeilijk als een MacBook verkopen aan Bill Gates.' Tien jaar later blijkt zijn strategie de goede. 'Van de 600.000 containers die we in 2020 vervoerden, ging 53 procent via de binnenvaart.'

Van Moer Logistics vaart onder meer voor Umicore vanuit Hoboken van en naar de Antwerpse haven. Voor Wienerberger zet het op regelmatige basis coasters in vanuit Puurs naar het VK. Ook Caterpillar en Stanley Black & Decker hebben een partnership met Van Moer Logistics voor intermodaal vervoer.

Onlangs kocht Van Moer een nieuwe trimodale terminal - die binnenvaart, wegtransport en spoor combineert - in Brussel om te focussen op stadsdistributie. En hij onderhandelt met een grote klant die al zijn vrachten per binnenschip van Brussel naar Antwerpen wil brengen. Nu verloopt alles zeven dagen op zeven via de weg, 12.000 vrachten per jaar.

'Elk bedrijf wil zijn CO 2 -uitstoot verminderen. Daar scoren we met ons binnenvaartverhaal heel goed. Voor elke aanbesteding dienen we voortaan twee offertes in. Ook als men er niet om vraagt. Een prijs via intermodaal vervoer en een prijs via trucktransport. Telkens met gedetailleerde CO 2 -uitstootcijfers. Vroeger koos men altijd voor de weg. Omdat die bottom line het goedkoopst was. Nu niet meer. Ook omdat men straks riskeert een hoge CO 2 -taks te moeten betalen. De boot doet er natuurlijk langer over.'

12.000 vrachten Van Moer vervoert 12.000 vrachten per jaar via de weg, zeven dagen op zeven.

Van Moer zet ook sterk in op de vergroening van zijn vrachtwagenvloot en nam onlangs een dual fuel waterstoftruck in gebruik voor de aanlevering van de Delhaize-supermarkten. Die heeft het potentieel om de CO 2 -uitstoot tot 80 procent te verlagen. Na een jaar testen, zal worden bekeken hoe de technologie kan worden uitgerold in de vloot van 500 trucks.

Ook naar Duisburg, de grootste binnenvaarthaven van Europa, kijkt Van Moer. 'Het is moeilijk. De Chinezen kopen daar alles. Dat is mijn grote frustratie. Ook de grote containerrederijen die tijdens de coronapandemie bakken geld hebben verdiend, storten zich op de logistieke sector en willen de hele supply chain controleren.'

Dat leidt tot een omwenteling. De rederij CMA CGM betaalde onlangs 3 miljard dollar voor een Amerikaanse logistieker. Maersk kocht een Hongkongse logistieke groep voor 3,6 miljard dollar, MSC kocht onlangs alle Afrikaanse terminals van Bolloré voor 6,4 miljard dollar. De e-commerce reus Amazon chartert al enige tijd vrachtschepen en bouwt zelfs eigen containers.

Dat Van Moer een neus voor opportuniteiten heeft, bewees hij een tiental jaar geleden. Toen hij hoorde dat de containerrederij MSC met zijn reuzencontainerterminal verhuisde van de Antwerpse rechter- naar Linkeroever ging hij er massaal lege magazijnen kopen om al die goederen in op te slaan. Zijn totale magazijnoppervlakte bedraagt vandaag meer dan 470.000 m2 en alles zit tjokvol.

Chemie

De tweede groeipool van Van Moer is chemie. In Zwijndrecht centraliseert het bedrijf tankcontainers met gevaarlijke producten van de chemische sector. Op de gigantische terminal verzorgt Van Moer Logistics het lossen, de opslag, de veilige inkuiping, de reiniging, de herstelling en het overhevelen van vloeistof in bulk van de tankcontainers naar vaten. Daarvoor heeft het alle vereiste Seveso-vergunningen. Zwijndrecht is zo uitgegroeid tot een 'one-stop'-terminal voor chemische tankcontainers, zoals dat in het jargon heet.

Van Moer Logistics Jo Van Moer en zijn vrouw Anne Verstraeten richtten Van Moer Logistics op in 1990 door van twee kaduke vrachtwagens één degelijk exemplaar te maken. Daarmee vervoerde Van Moer goederen voor bedrijven in de buurt die zijn vrouw een fax had gestuurd. Drie jaar lang leefden ze als clochards: anderhalf jaar in een caravan, anderhalf jaar boven de bureaus. In 1997 brandde zijn gloednieuwe magazijn, inclusief woning, volledig af na de ontploffing van een vorklift. In 2008 sloeg de financiële crisis toe en waren ze bijna failliet. Maar telkens rechtten ze hun rug. Vandaag is Van Moer Logistics, met hoofdzetel in Zwijndrecht, actief in het transport, de logistiek, de verhandeling en de opslag van staal, papier, gevaarlijke producten en consumentengoederen. Er werken 1.650 mensen en de afgelopen vijf jaar is de omzet verdubbeld tot 215 miljoen euro in 2021 en een ebitda (2020) van 12,5 miljoen euro. Van Moer Logistics baat 500 vrachtwagens, negen binnenvaartschepen, acht binnenvaartterminals en 476.100 m2 magazijnen uit. De Antwerpse investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren investeerde vorig jaar 12,5 miljoen euro in een kapitaalverhoging.

'Hier staat het gros van de gevaarlijkste chemische producten in tankcontainers uit de haven. Die containers mogen om veiligheidsredenen maar 24 uur op de terminal staan waar ze gelost of geladen worden. Wij halen ze op en stockeren ze hier. Die markt groeit enorm omdat almaar meer gevaarlijke producten in bulk in plaats van verpakt worden verkocht en veiligheid belangrijker wordt.' Van Moer wil dat concept internationaliseren. 'We willen onze chemieklanten volgen waar ze gevestigd zijn.'

Heel ambitieus

Corona heeft Van Moer geen windeieren gelegd. 'Toen de pandemie uitbrak, dacht ik even terug aan de financiële crisis van 2008. Mijn omzet halveerde toen in een half jaar. Ik had net 24 miljoen euro geïnvesteerd en plots was er geen werk meer. Iedereen dacht dat het gedaan was. Dat gevoel bekroop me even opnieuw. Onterecht, zo bleek. 2020 was ons beste jaar ooit. Door het hamstergedrag van de mensen reden we op bepaalde momenten dag en nacht voor Delhaize. Het transport van rollen karton boomde dankzij de e-commerce.'

Door het hamstergedrag van de mensen reden we op bepaalde momenten dag en nacht voor Delhaize. Jo Van Moer Oprichter en CEO Van Moer Logistics

Ook 2021 was goed. Van Moer klokte af op 215 miljoen euro omzet. Waar hij over vijf jaar wil staan, wil hij niet zeggen. Het woord 'verdubbeling' slikt hij net op tijd in. 'We zijn heel ambitieus, maar we willen duurzaam groeien. En rendabeler worden. Dat is ook waarom we in zee zijn gegaan met AvH. Zij denken op lange termijn.'

De consolidatie in de sector moet nog komen, zegt hij. 'We vissen met te velen in dezelfde vijver. 'Duurzaam' overleven wordt almaar moeilijker. Elke week krijg ik aanvragen van transporteurs om ze over te nemen. Velen gooien de handdoek in de ring. In februari treedt het nieuwe 'mobility package' van Europa in werking. Dat bepaalt dat elke truck die hier rondbolt om de acht weken naar zijn thuisland moet. Dat betekent dat de zowat 80.000 trucks uit Centraal-Europa die in West-Europa rijden om de zoveel tijd - vaak zonder lading - terug naar hun thuisland moeten. Inclusief chauffeurs. Bovendien moet elke trucker 30 procent van zijn omzet in eigen land halen.'

Volgens Van Moer krijgt de transportsector het nog moeilijker. Zelf stopt hij met zijn transportbedrijf in Roemenië. 'We hebben die activiteit verhuisd naar Nettetal in het Ruhrgebied, waar we vorige week Holtstieger, een transportonderneming met 20 voertuigen, 30 werknemers en een omzet van 4 miljoen euro hebben overgenomen.'

Brent Van Moer

Van Moer kreeg de afgelopen jaren meerdere aanbiedingen om zijn bedrijf te verkopen. Een van de eerste kwam in 2009 van Fernand Huts, de grote baas van Katoen Natie. KTN is in België een van Van Moers grootste concurrenten. Tegelijk kijkt hij met ontzag naar wat Huts met KTN - dat is uitgegroeid tot een groep van ruim 2 miljard euro - de afgelopen decennia heeft verwezenlijkt.

Van Moer dacht maanden na over het bod van Huts. Behalve 28 miljoen euro minder schulden zou hij er ook cash enkele miljoenen aan overhouden. Maar na overleg met zijn vrouw beslist hij niet te verkopen.

Schermvullende weergave Brent van Moer. ©BELGA

In 2019 kreeg Van Moer weer aanbiedingen. 'Nee, niet van Huts en ook niet van Chinezen. (lacht) Toen heb ik thuis gezegd: hier moeten we over nadenken. Het ging over heel veel geld. Toen zei mijn zoon Brent: 'Papa, ik zou het niet correct vinden als je me niet de kans geeft mee het bedrijf te helpen leiden, anders stop ik nu met fietsen. Ik heb hem nog proberen te overtuigen dat hij na tien jaar fietsen met dit geld iets totaal nieuws kan opstarten. Geen bedrijf van papa, waar hij misschien 'de zoon van' zou zijn. Maar ik ben uiteindelijk niet op het bod ingegaan. Voor alle duidelijkheid: ook mijn vrouw Anne was tegen de verkoop. We zijn zelf nog te ambitieus.'

Van Moer vroeg zich ook af wat hij met dat geld zou doen. 'Ik zie veel mensen die een zak geld kregen en eenzaam achterblijven omdat ze te weinig om handen hebben. Geld is niet alles. Bovendien is ons bedrijf zo uniek. Mijn bankier zei me onlangs: 'Je beseft niet welke goede sfeer in je bedrijf hangt. Wat ik hier zie, ben ik nog nergens tegengekomen.'

Het is onze zoon Brent zijn grote droom ons op te volgen. Jo Van Moer Oprichter en CEO Van Moer Logistics

'Hr heeft me al duizend keer gezegd hoe belangrijk het is dat ik om half zeven eens door het magazijn rij en een babbeltje sla met de mensen. Mijn eerste chauffeur ging eind 2021 met pensioen. Mijn eerste magazijnier en eerste bediende zijn nog altijd aan de slag. Mijn rechterhand Steven Pauwels strijdt al dertig jaar schouder aan schouder met mij mee. Werken voor Jo en Anne wordt blijkbaar gesmaakt, hoor ik hier dikwijls. (lacht bescheiden) Daar geniet ik wel van.'

Die rolverdeling tussen vader en zoon lijkt ondertussen ook veranderd. Brent heeft bij Lotto-Soudal een fantastisch, maar bewogen wielerjaar als prof achter de rug en is ondertussen bekender dan zijn vader. 'Vroeger was het Brent van de Jo. Nu is het Jo van den Brent geworden! (lacht uitbundig) Het is zijn grote droom om op mijn stoel te komen zitten. In tegenstelling tot mijn oudste zoon Jens die hier al jaren hard werkt, 'maar niet zo zot wil zijn als zijn ouders'. Jens heeft nu samen met een vennoot zijn eigen bedrijf opgericht, dat zich specialiseert in de verhuur van trailers. Bovendien droomt hij ervan ook in zijn hobby - paarden fokken - verder succes te boeken.'

Ik heb mijn zoon Brent vorig jaar een paar keer in zak en as gezien. Maar toen ik hem op de Champs-Elysées zag rijden... ja, fiere vader. Jo Van Moer Oprichter en CEO Van Moer Logistics

Van Moer ziet grote vergelijkingen tussen wielrennen en ondernemen. 'In ploeg rijden. Keihard werken. Soms van hoog naar laag. En dan de knop omdraaien. Brent heeft het het afgelopen jaar allemaal meegemaakt. De verkeerde weg opgestuurd in Limburg, een eerste ritoverwinning in de Dauphiné Libéré, een fantastische Tour ondanks de rit waar hij net voor de meet werd ingehaald, zijn val in Marbella waarbij hij zijn heup brak en waardoor hij de WK-selectie mist en een streep moest trekken over Parijs-Roubaix. Ik zweer het u: ik heb hem enkele keren in zak en as gezien. En telkens herpakt hij zich. Maar toen ik hem op de Champs-Elysées zag toekomen... Ja, fiere vader.' (blinkt)