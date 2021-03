Katoen Natie doet mega-investering in Montevideo

De containerterminal in Montevideo verdubbelt in capaciteit.

De Belgische havengroep Katoen Natie investeert 455 miljoen dollar in de uitbreiding van haar containerterminal in Montevideo. Daarmee is het dispuut met de Uruguayaanse overheid definitief van de baan.

'De plooien zijn gladgestreken', zegt Gerolf Annemans, die bij Katoen Natie verantwoordelijk is voor de uitbating van de terminal in Montevideo. 'We hebben een akkoord met de Uruguayaanse overheid - die 20 procent bezit van onze Terminal Cuenca del Plata (TCP) - om 455 miljoen dollar extra te investeren in de terminal. We bouwen een nieuwe kaaimuur van 700 meter, waardoor we over 1.300 meter beschikken en tegelijk vier containerschepen kunnen lossen en laden, kopen extra containerkranen aan en winnen 22 ha extra ruimte op de zee.'

De overslagcapaciteit van TCP verdubbelt van 1,2 naar 2,5 miljoen teu (20-voet containers). 'Daarmee krijgt Uruguay de modernste containerterminal van Zuid-Amerika, die de grootste containerschepen ter wereld kan ontvangen.' De overheid heeft zich volgens Annemans (de zoon van de gelijknamige politicus) geëngageerd om het toegangskanaal naar de haven te verdiepen van 12 naar 14 meter. De concessie, die liep tot 2031, wordt met 50 jaar verlengd.

Orientales

Fernand en Karine Huts, de eigenaars van Katoen Natie, openden hun containerterminal in Montevideo - een investering van 250 miljoen dollar - in 2009. Dat gebeurde in aanwezigheid van de toenmalige Uruguayaanse president, ex-presidenten, le tout Montevideo en 1.300 Uruguyanen die uit volle borst het volkslied zongen.

Maar de vriendschap tussen de twee partners van de terminal - Katoen Natie en de overheid - bleef niet duren. De havenautoriteiten van Montevideo bouwden een concurrerende terminal die volgens Huts de met de overheid gesloten concessievoorwaarden flagrant schond.

Zo was onder meer overeengekomen dat alle containerschepen voor Montevideo eerst naar de terminal van Katoen Natie moesten en - als daar geen plaats meer was - naar de overheidsterminal van Montecon. Maar Montecon trok zich daar niets van aan en bouwde zijn terminal uit tot marktleider. Katoen Natie dreigde met een schadeclaim van 1,5 miljard dollar omdat het gigantische schade had geleden door de schending van de concessievoorwaarden.

'We zijn blij dat we een oplossing hebben', zegt Annemans, die het conflict omschrijft als 'niet langer relevant'. 'Voor ons is het een van de grootste investeringen van de afgelopen jaren. Voor Montevideo is het voor de tweede keer de grootste investering in de geschiedenis van de haven. We zijn begonnen met de voorbereidende werken. Je moet rekenen op minstens vier à vijf jaar.'

Of en hoeveel de Uruguayaanse overheid investeert in de uitbreiding van de terminal is nog niet bepaald, zegt Annemans. 'Wij hebben ons alvast geëngageerd voor 455 miljoen dollar.'

Katoen Natie hoopt met zijn state-of-the-artterminal, zoals het zijn uitbreiding omschrijft, trafieken af te snoepen van de concurrerende havens Rio Grande in Brazilië en Buenos Aires in Argentinië. 'Rederijen stellen almaar hogere eisen en baten almaar grotere schepen uit.'

De huidige containerterminal van Katoen Natie is goed voor de helft van de totale containeroverslag in Montevideo (ongeveer 800.000 teu per jaar). Annemans geeft toe dat er nog ruimte is, 'maar we hebben de ambitie om dé containerhub van Zuid-Amerika te worden'.

De helft van de containeroverslag in Montevideo is voor de lokale markt, de rest gaat via transshipment (overslag van schip naar schip) naar andere Zuid-Amerikaanse landen. Uruguay voert vooral vlees, voeding en citrusvruchten uit via koelcontainers. Het importeert vooral consumentengoederen.

De Katoen Natie-terminal had het enkele jaren geleden hard te verduren toen de Argentijnse regering, die in conflict lag met die van Uruguay, besliste dat de export van Argentinië niet langer via Montevideo mocht. Ook dat conflict is opgelost.

Thuishaven Uruguay

Het in 1854 opgerichte Katoen Natie - 17.000 werknemers, 2 miljard euro omzet, 414 miljoen brutobedrijfswinst - is met 150 terminals en een opslagcapaciteit van meer dan 5 miljoen m2 een van de grootste uitbaters van logistieke platforms ter wereld. Montevideo is de enige grote containerterminal van de groep.

De aanwezigheid in Uruguay gaat terug tot 1996 toen KNT een deel van de aandelen van de vrijhandelszone Zonamerica kocht en later ook van de logistieke speler Costa Oriental. In 2001 kocht Huts via een veiling 80 procent van de TCP-terminal. Vanaf 2012 baat hij er ook het logistieke park Polo Oeste uit, samen met de lokale partner Frigorifico Modelo.