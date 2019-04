Katoen Natie investeert fors in Nederland

De Belgische logistieke groep Katoen Natie investeert 80 miljoen euro in Nederland. Daarmee wil ze inspelen op de noden van de chemische industrie.

Katoen Natie heeft op het chemische industriecomplex Chemelot in de buurt van de Nederlandse stad Sittard een terrein van 12 hectare gekocht voor de bouw van 54.500 vierkante meter magazijnen en 207 silo's. De groep van de Antwerpse ondernemer Fernand Huts gaat er polymeren en chemische producten opslaan, herverpakken, zeven en compacteren. Het platform zal binnen een jaar operationeel zijn.

Daarnaast breidt Katoen Natie zijn terminal in het Nederlandse Nuth uit en gaat het logistieke activiteiten ontwikkelen in het Nederlandse Born waar 35.000 vierkante meter magazijnen worden gebouwd. Ook het voertuigenpark wordt uitgebreid. Dat is allemaal samen goed voor een totale investering van 80 miljoen euro.

Bruggenhoofd

Katoen Natie is al sinds 2013 aanwezig in Nederlands Limburg. In Nuth, Born, Geleen, Elsloo, Tüddern en het Belgische Maasmechelen werken ondertussen 250 werknemers. De sites liggen op enkele kilometers van de Belgische en Duitse grens en zijn volgens Katoen Natie een ideaal bruggenhoofd naar het Ruhrgebied en Oost-Europa.

Met de investeringen wil de groep zich vooral versterken als dienstverlener van de chemische industrie in Europa. De 800 hectare grote chemiecluster Chemelot in Zuid-Limburg is meer dan de naam van het grote industriecomplex rondom het kruispunt van de A2 en de A76. De site is gespecialiseerd in de ontwikkeling van chemicaliën en duurzame materialen.

Knooppunt

De chemiecluster beschikt over een eigen haven - met uitstekende connectie naar naburige zeehavens - een railterminal en ligt pal naast het hoofdwegennet. Pijpleidingen verbinden Chemelot direct met Antwerpen, Rotterdam en het Rijn-Rhurgebied.