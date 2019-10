Katoen Natie koopt Poolse opslagdivisie van Nederlandse groep

Het Belgische logistieke concern Katoen Natie en Nijhof-Wassink, een Nederlandse transport- en logistieke groep, hebben een overeenkomst gesloten over de overname van de 'warehousing and value added logistics'-activiteiten van het logistieke centrum van Nijhof-Wassink in het Poolse Kutno. Dat meldt Katoen Natie, de groep van de bekende ondernemer Fernand Huts, vrijdag.