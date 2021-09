Katoen Natie mikt op nieuwe uitbreiding in Estland

De logistieke groep Katoen Natie broedt op een uitbreiding van haar hub in de haven van Tallinn, de hoofdstad van Estland. Topman Fernand Huts opende er maandag officieel een vierde magazijn.

Katoen Natie kwam in 2009 via een overname in Tallinn terecht en bouwde de vestiging sindsdien uit tot een belangrijke hub voor handelsstromen naar Rusland en Oost-Europa. In totaal investeerde het Antwerpse havenbedrijf al 50 miljoen euro in vier magazijnen van ruim 60.000 m² en bijbehorende infrastructuur. Het recentste magazijn werd er in juli in gebruik genomen, en maandag officieel geopend door Huts, Vlaams minister-president Jan Jambon en de Antwerpse havenschepen Annick De Ridder (beiden N-VA).

Beide politici maken deel uit van een grote delegatie van 120 mensen die op uitnodiging van de havenmiljardair de Estse hoofdstad bezoekt. Later op maandag stond een bezoek gepland aan de tentoonstelling ‘Van Memling tot Rubens’, met een aantal werken uit de kunstcollectie van Huts.

Katoen Natie verstouwt in Tallinn onder meer cacaobonen die grotendeels bestemd zijn voor de Russische chocoladeproductie. Rusland en Sint-Petersburg liggen op spoorafstand van Tallinn, maar de overslag en behandeling in Estland bieden voordelen. Het is een stabiele EU-lidstaat met minder geopolitiek risico, een gunstig fiscaal regime en goede logistieke infrastructuur, waaronder een ijsvrije haven.

Bovendien zijn er plannen om de haven - de grootste in het Baltische gebied - vanaf 2026 met een nieuwe spoorlijn te verbinden met de andere Baltische staten en met Polen. Het Europese Parlement gaf in juli groen licht voor een investering in de ‘Rail Baltica’, die naar schatting 5,8 miljard euro zal kosten en voor 85 procent met Europees geld gefinancierd zou worden.

Spoortunnel

Estland en zijn grote buur Finland - waarmee het nauwe banden heeft - dromen ook van een spoortunnel onder de Baltische Zee om Tallinn met de Finse hoofdstad Helsinki te verbinden. Het is afwachten of al die ambitieuze plannen ook uitgevoerd worden, want ze stuiten in de betrokken landen op groeiende tegenkanting van de bevolking.

Hoewel de terreinen van Katoen Natie volgebouwd zijn, ziet Huts opties voor een uitbreiding. ‘Hiernaast ligt een terrein van 20 hectare dat mogelijk een vervolg kan zijn’, zegt de ondernemer, die niet wil bevestigen of er al over een uitbreiding onderhandeld wordt.