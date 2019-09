Katoen Natie neemt Antwerpse transportbedrijf Joosen over

De logistieke groep KatoenNatie neemt het Antwerpse transportbedrijf Joosen over, dat vooral gespecialiseerd is in het vervoer van zeecontainers. Over de overnameprijs is niets bekend.

Transportbedrijf Joosen wordt geleid door de gelijknamige familie en heeft zich gespecialiseerd in doktransporten. Bij het bedrijf werken, naast een team van planners en administratief personeel, meer dan 180 chauffeurs. Alle werknemers van Transport Joosen, de volledige vloot en alle activiteiten van zowel Transport Joosen als Traxlars worden integraal overgenomen door Katoen Natie. Huidig zaakvoerder Kurt Joosen blijft ook aan boord en zal zijn bedrijven binnen KatoenNatie blijven leiden. Vorig jaar was het transportbedrijf goed voor een omzet van 34,4 miljoen euro en een nettowinst van 127.440 euro.

Voor KatoenNatie biedt de overname de mogelijkheid om haar inzetbaarheid op transportgebied in de Antwerpse Haven nog verder te versterken en zo de cruciale aan- en afvoer van containers naar haar magazijnen in de Antwerpse haven ook in de toekomst te blijven verzekeren, zo klinkt het in een persbericht. In het verleden werkten de KatoenNatie en Transport Joosen al samen, en die goede samenwerking is de basis voor deze overname.