Katoen Natie op ramkoers met Uruguayaanse regering

Karine en Fernand Huts bij de inhuldiging van de containerterminal in Montevideo in 2009. De Uruguayaanse president Tabaré Vasques knipte het lintje door.

Katoen Natie ligt in de clinch met de Uruguayaanse havenautoriteiten over hun containerterminal in Montevideo. Als overleg niet lukt, start het een arbitrageprocedure op. ‘Miljoenenclaims’ zijn niet uitgesloten.

Fernand Huts, de topman van de logistieke groep Katoen Natie, opende tien jaar geleden met veel bombarie zijn splinternieuwe containerterminal in Montevideo. 1.300 Uruguayanen, onder wie tal van lokale ministers, drie ex-presidenten en huidig president Tabaré Vasquez, zongen toen uit volle borst het nationale volkslied ‘Orientales, la patria o la tumba’. Ze werden in perfect Spaans verwelkomd door Huts’ vrouw Karine.

De Terminal Cuenca del Plata (TCP) moest het paradepaardje worden van de haven van Montevideo. Voor Huts was het zijn grote intrede in de containersector, want in Antwerpen moest hij in het stof bijten ten voordele van de buitenlandse terminaluitbaters PSA en DP World. Maar algauw doken problemen op met het havenbestuur van Montevideo, dat zelf een concurrerende containerterminal ging uitbaten, terwijl het ook een belang had van 20 procent in de terminal van Katoen Natie.

De afgelopen jaren hebben we er de havenautoriteiten verschillende keren op gewezen dat ze de concessievoorwaarden schonden. Karl Huts

‘De afgelopen jaren hebben we er de havenautoriteiten verschillende keren op gewezen dat ze de concessievoorwaarden schonden’, zegt Karl Huts, de oudste zoon van Fernand Huts, die jarenlang aan het hoofd stond van de terminal.

‘Wettelijk was afgesproken dat alle containerschepen eerst naar onze terminal zouden gaan en pas daarna - als wij geen plaats of tijd hadden - naar de overheidsterminal van Montecon mochten. Maar dat viel op een koude steen. Uitbater Montecon is ondertussen zelfs marktleider geworden.’

Omdat het conflict lokaal niet opgelost raakt en de haven ‘meermaals en flagrant de voorwaarden schond’, aldus Huts, heeft Katoen Natie nu een brief geschreven aan de Uruguayaanse overheid om een verzoeningsprocedure op te starten.

Huts: ‘Loopt die niet goed af, dan startten we een internationaal arbitrageproces op basis van de verdragen tussen Uruguay en België ter wederzijdse bescherming van investeringen. Maar zover zijn we nog niet. Het is de bedoeling dat we eerste zes maanden als serieuze mensen rond de tafel zitten om tot een vergelijk te komen.’

Schadeclaim

Over een mogelijke schadeclaim wil Huts zich voorlopig niet uitspreken. ‘Er lopen geruchten dat we ‘verschillende honderden miljoenen dollars’ schadevergoeding zouden eisen. Ik ga ervan uit dat dat een berekening is die de havenautoriteiten al in hun hoofd maakten. Zelf hebben we nog geen cijfer in ons hoofd. Daarvoor is het te vroeg. Een ding is zeker: we hebben gigantische schade geleden door die schending van de concessievoorwaarden.’

Katoen Natie investeerde een slordige 350 miljoen dollar in zijn Montevideoterminal. Er waren opstartproblemen, maar nu loopt hij als een trein, zegt Huts. ‘De terminal is zeer winstgevend en de ploeg die hem uitbaat is supergoed. Het klopt dat we de terminal enkele jaren geleden te koop zetten. Maar die verkoop is on hold gezet. Het havenbestuur gaf toen te kennen nog een extra containerterminal te willen bouwen. Met dergelijke schendingen van de voorwaarden kregen we die terminal onmogelijk verkocht.’

Of de terminal - zodra alles is uitgeklaard - toch ooit wordt verkocht? Huts: ‘We hebben geen haast en geen motief. Alles hangt ervan af waar we op langere termijn als Katoen Natie-groep wereldwijd onze investeringsfocus leggen. De groep groeit enorm en we zullen moeten kiezen. We kunnen niet alles tegelijk.’ De concessie van Katoen Natie in Montevideo loopt tot 2031. Huts heeft een verlenging aangevraagd voor nog eens 30 jaar.

Karl Huts Karl Huts is gestart als financieel directeur (CFO) bij Indaver, het afvalverwerkingsbedrijf waarvoor Katoen Natie in 2015 meer dan een half miljard euro betaalde. ‘Tot nog toe was de relatie van onze familie met Indaver te vergelijken met een 19de-eeuwse vrijage. Maar Indaver is met zo ‘grave’ spitstechnologie bezig dat we als familie beslisten meer betrokken te worden. Laat er ons wat meer passie insteken en samen naar bed gaan, luidde het. (lacht) Toevallig ging de CFO hier met pensioen en dat was een trein waarik op moest springen.’