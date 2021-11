Katoen Natie verhoogt kapitaal met 325 miljoen euro

De groep Katoen Natie van ondernemer Fernand Huts trekt haar kapitaal op met 325 miljoen euro om de vele plannen te financieren.

De kapitaalverhoging gebeurt bij de Luxemburgse holding Katoen Natie, de groep boven onder meer de gelijknamige logistieke reus en het afvalverwerkingsbedrijf Indaver, en staat in een recente akte van de holding. Huts bevestigt de operatie. Die doet het kapitaal van Katoen Natie Group belanden op 1,34 miljard euro.

We verstevigen de eigen middelen wegens de grote plannen die we hebben op het vlak van investeringen. Fernand Huts Topman Katoen Natie

Het is geen klassieke injectie. Ze gaat gepaard met enkele bewegingen rond twee soorten bevoorrechte aandelen die in handen zijn van Huts en zijn familie. Een deel van die aandelen wordt afgekocht tegen ruim 326 miljoen euro. Ze worden echter niet in cash vergoed, maar wel geboekt als een claim van Huts op de vennootschap. De claim wordt vervolgens grotendeels ingezet om in te tekenen op nieuwe aandelen.

Omelet

'De kapitaalverhoging dient om de eigen middelen te verstevigen wegens de grote plannen die we hebben op het vlak van investeringen', zegt Huts in een toelichting. 'Je kan geen omelet bakken zonder eieren te breken. Als je wil investeren, moet je over middelen beschikken. We doen ook een beroep op bankfinanciering, maar dan moet je een voldoende stevige balans hebben. Banken geven graag geld aan wie stevig in zijn schoenen staat.'

Volgens Huts is een deel van de investeringsplannen al bekend. Hij verwijst onder meer naar de mega-investering van Katoen Natie in Uruguay en de plannen van Indaver om in het Verenigd Koninkrijk energie op te wekken uit huisvuil. Indaver investeert ook in een fabriek om de kunststof polystyreen te recycleren tot petrochemische basisgrondstoffen, een wereldwijde primeur.