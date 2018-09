Kempense DAF-fabriek overschrijdt kaap 1 miljard omzet

De fabriek van DAF Trucks in Westerlo boekt 10 jaar na de economische crisis en een bijhorende herstructurering opnieuw een omzet van één miljard euro.

DAF Trucks heeft vorig jaar de magische grens van het miljard omzet gekraakt. De Kempense producent van cabines en assen verkocht voor 1,02 miljard euro, 10 procent meer dan een jaar eerder. De fabriek, die in 1966 opende, verwerkte bijna 50.000 orders, 8 procent meer dan in 2016.

Schermvullende weergave ©Mediafin

'Onze resultaten hebben alles te maken met de groeiende economie', zegt woordvoerder Rutger Kerstiens. 'Daarom hebben we meer en meer cabines en assensets nodig, die in Westerlo worden geproduceerd. Onze nieuwe modellen zeer erg succesvol. We hebben nu een recordmarktaandeel van 16,5 procent.'

DAF Trucks Westerlo wipt evenwel niet voor het eerst over de kaap van een miljardomzet. Ook in 2008 draaide de vestiging al eens een omzet net boven het miljard. Maar een jaar later kelderde de fabrieksomzet tot 400 miljoen euro. '2008 was het laatste goede jaar voor de economie een duik maakte', zegt Kerstiens. 'Wij ademen altijd met de markt mee'. Crisisjaar

Wij ademen altijd met de markt mee. Rutger Kerstiens Woordvoerder DAF Trucks

Na het crisisjaar 2009 kroop de omzet van DAF jaar na jaar omhoog. Vooral sinds 2014 is een duidelijke constante groei merkbaar. Als er minder vraag is naar trucks, heeft dat automatisch gevolgen voor het aantal trucks dat we bouwen. Wij zijn erg conjunctuurgevoelig.'

Die gevoeligheid laat zich ook voelen in het personeelsbestand. De voorbije jaren kondigde DAF Trucks om de haverklap ontslagen of aanwervingen aan. De fabriek telde eind 2017 bijna 2.600 werknemers, bijna evenveel als in 2008. Begin dit jaar ging DAF omwille van de verhoogde productie op zoek naar 350 nieuwe werknemers.

Lakstraat

De bedrijfswinst van DAF Trucks steeg licht tot 13,3 miljoen euro, waarvan DAF Trucks netto bijna 10 miljoen euro overhield. DAF Trucks blijft naar eigen zeggen investeren in zijn Belgische fabriek.

Vorig jaar huldigde het bedrijf nog een spliksplinternieuwe lakstraat in. Daardoor kan het personeel 300 cabines per dag lakken in 3.000 verschillende kleuren. Dat ging gepaard met een investering van 100 miljoen euro.