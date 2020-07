Kostprijs station Bergen explodeert tot 324 miljoen euro

Wie in Bergen uit de trein stapt, wordt al jaren geconfronteerd met betonnen trappen die doelloos in de lucht priemen.

Het prijskaartje van het nieuwe treinstation in Bergen is verdubbeld tot 324 miljoen euro. De NMBS hoopt het megaproject in 2023 af te werken, acht jaar later dan gepland.

Wie met de trein de Waalse stad Bergen bezoekt, start de dag in een apocalyptisch landschap. Waar in 2015 een spiksplinternieuw station van de Spaanse sterarchitect Santiago Calatrava moest verrijzen, bevindt zich al jaren een werf waar weinig gebeurt. Betonnen trappen priemen doelloos de lucht in, een gammele brug brengt reizigers over de sporen, de loketten huizen in containers.

Het prijskaartje van het gigantische project is intussen verdubbeld. 'De initiële kostprijs van het project van het station van Bergen bedroeg 170 miljoen. Vandaag is die opgelopen tot 324 miljoen euro', antwoordde federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) woensdag in het parlement op vragen van Kamerlid Eric Thiébaut (PS).

Vier partners verdelen de kosten: de NMBS betaalt 200 miljoen euro, de netbeheerder Infrabel 80 miljoen, de Waalse vervoermaatschappij TEC 32 miljoen en de stad Bergen 12 miljoen. Voor de NMBS is de kostprijs van het station daarmee minstens vervijfvoudigd. Volgens berichten in de Waalse pers schatte het spoorbedrijf het budget in 2007 op 37 miljoen euro.

Vertraging

Bergen is een van de grootste hoofdpijndossiers van de NMBS. In 2013 startte de bouw van het prestigieuze station in de stad van Elio Di Rupo (PS). Het pareltje moest klaar zijn in 2015, toen Bergen culturele hoofdstad van Europa was.

Maar de werken liepen keer op keer vertraging op. In 2015 verbrak de NMBS het contract met de Italiaanse aannemer Cordiola, die verantwoordelijk was voor de 180 meter lange metalen passerelle over de sporen en voor de productie en montage van de voorperrons. De NMBS gunde daarop een nieuw contract aan een consortium rond de Belgische bedrijven CIT Blaton, BPC Hainaut en CFE. Ook die samenwerking liep eind 2018 stuk.

Het einde van de werken is nog altijd voorzien voor juni 2023. François Bellot Federaal minister van Mobiliteit

De Spaanse aannemer Emesa, die de luifels op de perrons moest zetten, nam het werk aan de voorperrons over. Maar Emesa kon de extra taken niet aan en verdween eind 2019 met de noorderzon. In mei kende de NMBS een nieuwe aanbesteding toe aan het Portugese Martifer, dat de werken twee weken geleden heropstartte. 'Het einde van de werken is nog altijd voorzien voor juni 2023', stelde Bellot in de Kamer.

Eurogare

Verantwoordelijk voor het megaproject is Eurogare. Sinds de oplevering van het peperdure station in Luik (kostprijs: 610 miljoen euro) volgt het Waalse vastgoedvehikel van de NMBS nog maar één grote werf op. Topman van Eurogare is Vincent Bourlard, de vroegere directeur Stations van de NMBS. Bourlard, gekend als 'Monsieur ULM' (Uniquement Liège & Mons) ging eind 2017 op pensioen, maar bleef wel aan het hoofd van zijn troetelkind Eurogare.

Het is niet langer de visie van de NMBS om dergelijke megalomane projecten uit te voeren. Dimitri Temmerman Woordvoerder NMBS

Daardoor verdient Bourlard (68) nog een aardige stuiver bij. De gepensioneerde manager met PS-etiket zag zijn brutoloon bij Eurogare in 2019 aantikken van 129.000 naar 147.000 euro, of ruim 12.000 euro per maand. Volgens de NMBS is die stijging te wijten aan de toename van het vakantiegeld, aangezien Bourlard in 2017 maar enkele maanden voor Eurogare werkte.