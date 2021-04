Kuehne+Nagel 'beste investeerder' in Vlaanderen

De Zwitserse logistieke speler Kuehne+Nagel heeft de 'Foreign Investment of the Year Trophy' gewonnen. Dat is een award van het Vlaamse exportagentschap Flanders Investment & Trade (FIT) voor buitenlandse investeringsprojecten in Vlaanderen.

Vorig jaar opende Kuehne+Nagel een logistiek centrum voor farmaceutische en medische producten op Brucargo, de vrachtluchthaven van Brussels Airport in Machelen.

Het bedrijf begon ook aan de bouw van een Europees distributiecentrum van 75 miljoen euro in Tessenderlo. Dat is goed voor 150 extra banen dit jaar en nog eens 350 in de komende jaren.

'Met deze investeringsprojecten herbevestigt Kuehne+Nagel niet alleen de traditionele troeven, maar ook de innovatieve slagkracht van de logistieke sector in Vlaanderen', zegt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).

Een uit professionelen (70 procent) en online stemmers (30 procent) bestaande jury verkoos Kuehne+Nagel boven twee andere genomineerde investeringsprojecten: een project van de Franse ECA GROUP en een project van het Belgisch-Nederlandse Bleckmann met het Britse Gymshark.

Atlas Copco

Het Zweedse industriebedrijf Atlas Copco ontving dan weer de 'Lifetime Achievement Trophy' voor zijn jarenlange aanwezigheid in Vlaanderen. Dat bedrijf stelt momenteel zowat 3.400 mensen te werk in Vlaanderen, en is hier al actief sinds 1955.