Kuehne + Nagel verdubbelt Geelse farmahub

Kuehne + Nagel breidt zijn farmahub uit in Geel en investeert in een gelijkaardige faciliteit bij BruCargo.

De Zwitserse logistieke reus voegt 11.000 vierkante meter toe aan zijn Geelse distributiehub voor medicijnen en schept er 50 extra banen.

Vlak bij de E313-autosnelweg en het Albertkanaal in het Kempense Geel heeft Kuehne + Nagel zijn distributiecentrum voor medicijnen fors uitgebreid. Met 11.000 vierkante meter extra of zo'n anderhalf voetbalveld beslaat de farmahub aan de Klaus-Michael Kuehne-laan - genoemd naar de meerderheidsaandeelhouder van de Zwitserse logistieke mastodont - 22.000 vierkante meter.

De uitbreiding van het centrum, waar medicijnen van verschillende producenten in containers gegroepeerd worden voor het transport, levert ook 50 nieuwe banen op. Op de hele logistieke site werken nu zo'n 400 mensen. De uitbreiding was nodig 'omdat de vraag van farmaceutische bedrijven blijft stijgen', klinkt het bij de Zwitserse logistieke reus, die geen details geeft over zijn farmaklanten.

'Door ons distributienetwerk te vergroten verzekeren we ziekenhuizen, apotheken, dokters en patiƫnten dat ze op tijd bevoorraad worden', zei Tobias Jerschke, managing director van Kuehne + Nagel BeLux, woensdag tijdens de openingsceremonie. Hoeveel de expansie heeft gekost, wil de groep niet kwijt.

'Een van Europa's sterkste farmaclusters'

De uitgebreide hub in Geel wordt meteen een van de grootste in het farmanetwerk van Kuehne + Nagel. De PharmaChain-divisie is een strategisch speerpunt van het bedrijf en omvat een internationaal netwerk van meer dan 220 operaties, 600.000 vierkante meter opslagruimte en een team van speciaal daarvoor opgeleide operatoren.

'De Geelse hub bevindt zich in het hart van een van Europa's sterkste farmaclusters', zei Jerschke woensdag. De multimodale site ligt vlak bij een spoor-, water- en autosnelweg, en omvat twee temperatuurgecontroleerde kamers voor de gevoelige stockage van geneesmiddelen. Eentje van 15 tot 25 graden Celsius, de andere van 2 tot 8 graden.

Volgend jaar op Brucargo

Kuehne + Nagel breidde zijn logistieke hub in Geel in 2013 al uit. In totaal bestrijkt de site al 77.000 vierkante meter. Onder andere Nespresso-machines en inktpatronen van Lexmark worden er in grote magazijnen opgeslagen, herverpakt en op trucks geladen. Er is ook ruimte om de farmahub met nog eens 10.000 vierkante meter uit te breiden.