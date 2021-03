Lame duck van Bpost strompelt einde tegemoet

Nu zijn collega's hem uit het remuneratiecomité wippen en zijn mandaat in 2023 afloopt, eindigt François Cornelis bij Bpost als machteloze voorzitter. Portret van een baron 'met Parijse streken' die zich hard vastklampt aan zijn stoel.

Vorige week circuleerde dit grapje bij Bpost: 'Waarom reist Jean-Paul Van Avermaet niet naar de VS? Lame ducks can't fly.' CEO Van Avermaet dreigt in de VS opgepakt te worden wegens zijn mogelijke rol bij een kartel in de Belgische bewakingssector. Om de aanhoudende onzekerheid te stoppen eiste de federale regering zondag dat de raad van bestuur van Bpost hem aan de deur zette.

Enkele dagen na Van Avermaets onvermijdelijke ontslag zit het beursgenoteerde postbedrijf opnieuw met een lame duck opgescheept: François Cornelis. De raad van bestuur knikkerde de 71-jarige voorzitter dinsdag uit het benoemings- en remuneratiecomité, waardoor Cornelis niet in de cockpit zit bij de zoektocht naar een nieuwe CEO. Vorige week besliste de federale regering dat de PS vanaf 2023 de voorzitter van Bpost mag leveren. Dan loopt het tijdperk-Cornelis sowieso ten einde.

Cornelis belandde in 2013 als onafhankelijke bestuurder (met cdH-etiket) bij Bpost. Een van zijn eerste daden was een publiekelijk bekritisering van de eis van federaal voogdijminister Jean-Pascal Labille (PS) om het loon van toenmalig CEO Johnny Thijs te verlagen.

Vier jaar later promoveerde Cornelis tot voorzitter van Bpost. In die functie toonde hij een gebrek aan politieke feeling. In de zaak-Van Avermaet negeerde Cornelis maanden de vele kritische signalen uit de federale regering, de raad van bestuur en het personeel. Die waarschuwden voor de groeiende reputatieschade. Maar Cornelis ziet zijn rol in de verdeelde raad van bestuur eerder als die van een facilitator dan een beslisser. 'François leidt de raad van bestuur niet', zegt een bron.

Olie

Bij zijn aantreden bij Bpost had Cornelis geen enkele ervaring met de Belgische politiek, overheidsbedrijven of de postsector. De burgerlijk ingenieur maakte carrière in de oliesector. Na zijn studies ging hij begin jaren 70 aan de slag bij de Belgische oliemaatschappij Petrofina. Toen zakenman Albert Frère in 1989 na een deal met de Generale Maatschappij de controle over Petrofina verwierf, stelde hij Cornelis aan als CEO om de zaken recht te trekken.

Voor François mocht een hond met een hoed CEO worden, als hij maar Nederlands sprak. Bpost-bron

De luitenant mislukte in die opdracht. In 1998 verkocht Frère Petrofina dik tegen de zin van Cornelis aan het Franse Total. Als beloning promoveerde Frère zijn protegé tot vicevoorzitter van het directiecomité van de fusiegroep TotalFina. Als topman van de chemiedivisie groeide hij uit tot een van de machtigste Belgische managers. Op een bepaald moment gaf hij leiding aan meer dan 70.000 werknemers wereldwijd.

Cornelis, door Franstalige media als charismatisch en hartelijk omschreven, was een patron van de oude stempel. Toen hij in 2011 met pensioen ging, leidde dat tot een kleine revolutie. Zijn opvolger, de huidige Total-CEO Patrick Pouyanné, bracht een computer mee naar zijn kantoor, een voorwerp dat de ouderwetse Cornelis niet gebruikte. Zo was de manager het gewend zijn secretaresse telefonisch op te dragen de beurskoersen af te drukken.

Knokke

Na zijn pensioen ruilde Cornelis de Parijse salons in voor het Belgische zakenleven. De pétrolier, die in 2015 de titel baron kreeg, legde zich vanuit Knokke-Zoute toe op bestuursmandaten bij oer-Belgische bedrijven als Sofina en Delhaize. Bij de netbeheerder Elia sprong hij enkele maanden in als interim-CEO, waar hij volgens een insider geen al te best parcours reed. Sinds 2002 is de autoliefhebber voorzitter van de ingeslapen Royal Automobile Club de Belgique, die de '24 uur van Spa' organiseert met de steun van hoofdsponsor Total. 'Voor Cornelis telt alleen: ik, Francorchamps en mijn Porsche', schampert een vroegere collega.

Bij Bpost raakte Cornelis in de topliga van het Belgische zakenleven. Maar de oliedino maakte weinig indruk bij het postbedrijf. 'Ik weet niet of de man nog in touch was met de ondernemerswereld van vandaag', zegt een voormalige Bpost-topper. Een andere Bpost-bron waarmee Cornelis samenwerkte, verwijt hem 'Parijse streken: brullen, intrigeren, achterbaks.'

Het veiligstellen van zijn mandaat was de voorbije jaren Cornelis' topbezorgdheid. Toen Bpost in 2019 een opvolger zocht voor Koen Van Gerven ijverde de voorzitter uit alle macht voor een Vlaamse CEO. Enkel zo kon Cornelis door de wettelijke taalevenwichten voorzitter blijven. Uiteindelijk ging de keuze naar Jean-Paul Van Avermaet, die Cornelis op een persconferentie introduceerde met de pijnlijke zin: 'Ik kende hem niet, u misschien wel.'

'Voor Cornelis mocht een hond met een hoed CEO worden, als hij maar Nederlands sprak', zegt een betrokkene, al ontkent de voorzitter dat in alle toonaarden.