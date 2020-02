Lastige dossiers wachten op nieuwe Bpost-paus...

Ex-Bpost-topper Winand gaat menopauze te lijf

Bij Bpost vertrok de voorbije jaren een hele reeks topmanagers. De laatste in het rijtje was voormalige financieel directeur Pierre Winand. Hij was door CEO Koen Van Gerven naar de VS gestuurd om de meubelen bij het kwakkelende Radial te redden. Bpost kondigde in oktober aan dat Winand om familiale redenen naar Europa terugkeerde. Maar op dat moment bleek de joviale Luikenaar al een andere job te hebben, al wilde hij niet kwijt waar.

Intussen is dat duidelijk: Winand werkt sinds kort als CFO voor de Londense farmafirma Theramex, blijkt uit de website van het bedrijf. Theramex, dat 350 werknemers telt, biedt geneesmiddelen voor vrouwen aan, onder meer rond contraceptie, vruchtbaarheid en de menopauze. Bij het Britse bedrijf komt Winand een oude bekende tegen. Theramex is in handen van het investeringsfonds CVC, de vroegere mede-eigenaar van Bpost. Winand staat bij CVC op een goed blaadje. In 2015 plukte het fonds de manager weg bij Bpost om financieel directeur te worden bij zijn Nederlandse participatie ChemicaInvest Holding. Maar die job bleek behoorlijk saai, waarna Winand terugkeerde naar de oude stal Bpost.