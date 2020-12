Logistieke reus H. Essers doet grootste overname uit zijn bestaan

H.Essers is allang niet meer alleen een wegvervoerder. 45 procent van zijn materiaal kan ook via de spoor of de waterweg multimodaal worden vervoerd.

De logistieke groep H.Essers legt de hand op de chemieactiviteiten van het Nederlandse Meeus en voegt in één klap 57 miljoen euro toe aan haar omzet. ‘We hebben onze overnameplannen versneld om het verlies aan organische groei door corona te compenseren.’

‘Echt grote klanten zoals Bayer of BASF werken niet graag met meerdere partners op verschillende bestemmingen. Ik sluit daarom niet uit dat we nog overnames doen.’ Dat zei Gert Bervoets, de CEO van H.Essers, in september, toen de logistieke mastodont het Noors-Franse Tank Management overnam. Toen kwam er 40 miljoen euro extra omzet bij. En kijk, nauwelijks drie maanden later steekt het bedrijf, de grootste private werkgever van Limburg, nog een tandje bij door de overname van de chemieactiviteiten van het Nederlandse familiebedrijf Meeus Group. Deze keer gaat het niet om het transport en de opslag van tankcontainers, maar van verpakte vloeistoffen. Het overgenomen deel van Meeus telt acht vestigingen in Nederland en één Frankrijk, met 411 werknemers, 110 trucks en 590 opleggers. De omzet zal dit jaar afklokken op ongeveer 57 miljoen euro.

Omdat de deal een uitzonderlijk grote oppervlakte magazijnen - de 160.000 m2 betekenen voor H.Essers een uitbreiding met 15 procent tot 1,3 miljoen m2 - omvat, gaat het om een ‘relatief hoog overnamebedrag’. Meer wil Bervoets over de prijs niet zeggen, maar het is veruit de duurste en grootste overname die het familiebedrijf ooit deed.

Blinde vlek

Maar daar staat wat tegenover. ‘We kunnen nu eindelijk een blinde vlek in Nederland invullen in de niche van het transport, de behandeling en de opslag van chemiegoederen. De scheepsterminal van Meeus in Bergen-op-Zoom ligt uitstekend tussen de havens van Antwerpen en Gent, waar we al vestigingen hebben, en Rotterdam. Heel dat gebied is een waanzinnig goede uitvalsbasis voor de pan-Europese distributie van chemicaliën.’

Profiel H.Essers Logistieke speler gespecialiseerd in farma, chemie, bouw en infrastructuur, diefstalgevoelige producten. Omzet: 746 miljoen euro (2019). Door de coronacrisis wordt in 2020 een daling met 2 procent verwacht, maar in 2021 wordt gemikt op een groei naar 850 miljoen euro. Gemiddelde jaarlijkse groei (tot 2019): 10 procent . Ebitda-marge: 12 procent. 6.600 werknemers in 19 landen, van wie 4.000 in België (exclusief de overname van Meeus). Vloot van 1.470 trekkers, 3.340 trailers en 2.000 isotanks. Volledig in handen van de familie Essers. CEO: Gert Bervoets.

H.Essers beperkt zich allang niet meer tot het vervoer en de opslag van gewone 'commodity'-goederen voor bijvoorbeeld de voeding- of retailsector, maar is gespecialiseerd in de hoogtechnologische logistiek van geneesmiddelen, chemische stoffen en diefstalgevoelige goederen, zoals sigaretten en sportschoenen. Die worden behandeld in slimme, IT-gestuurde magazijnen in heel Europa - samen al goed voor meer dan 1,1 miljoen m2. Die zijn temperatuurgecontroleerd, aangepast aan de strenge sevesonormen voor de chemie en worden streng bewaakt vanop afstand. Ook de rode vrachtwagens zijn maar het topje van de ijsberg, aangezien het bedrijf steeds meer vervoert per schip en trein (onder meer naar China, Roemenië en Polen), ook via eigen haven-, kanaal- en spoorterminals.

De scheepsterminal van Meeus in Bergen-op-Zoom ligt uitstekend tussen de havens van Antwerpen, Gent en Rotterdam. Heel dat gebied is een waanzinnig goede uitvalsbasis voor de pan-Europese distributie van chemicaliën. Gert Bervoets CEO H.Essers

‘Het transport, de opslag en de behandeling van chemicaliën zijn logistiek complex’, zegt Bervoets. ‘De veiligheids- en vergunningsvereisten zijn heel hoog. In onze magazijnen zijn per type chemicaliën - soms zelfs in aparte compartimenten - speciale sprinklerinstallaties geplaatst. Sommige producten kunnen maar bewaard worden in een beperkt temperatuurbereik, of herverpakt worden onder beperkte druk. Ons personeel dient de aangepaste opleiding en certificaten te hebben. Daar hebben we de voorbije jaren zwaar in geïnvesteerd.’

Enkel groei door overnames

Begin dit jaar nam H.Essers het Nederlandse Hoefnagels over, dit najaar Tank Management. Met de nieuwe activiteiten in Nederland erbij zal de omzet van H.Essers volgend jaar tot 850 miljoen euro groeien, tegenover 747 miljoen euro in 2019. ‘De groei over die twee jaar heen komt door de coronacrisis bijna uitsluitend van de drie overnames. Dit jaar zal er geen organische groei zijn, eerder zelfs een daling met 2 procent. Ook in 2021 blijven we wat dat betreft voorzichtig. Maar dat compenseren we door wat we normaal in drie jaar zouden overnemen, nu in één jaar te doen, goed voor in totaal 120 miljoen euro extra omzet.’

Het bedrijf merkte het voorbije jaar ook duidelijk een terugval in het vervoer van farmaceutische goederen, omdat mensen aarzelen om een dokter op te zoeken of omdat ziekenhuizen de reguliere, niet-dringende behandelingen uitstellen.