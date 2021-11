Luikse logistieke hub Alibaba trekt zich traag op gang

De Chinese internetgigant Alibaba heeft in Luik zijn omstreden eerste loods in gebruik genomen. Voorlopig is de Chinese opmars bescheiden, maar er wordt meer beloofd.

Charles Michel (MR) vocht er als premier drie jaar geleden een robbertje om met zijn Nederlandse ambtgenoot Mark Rutte: het binnenhalen van het Europese distributiecentrum van de Chinese Amazon-rivaal Alibaba.

Het eerste gebouw van Cainaio, de logistieke divisie van Alabiba, op de luchthaven van Luik is echter eerder bescheiden. In plaats van de hub van 380.000 vierkante meter (55 voetbalvelden), staat er voorlopig een loods van 30.000 vierkante meter. Toen Alibaba in 2018 zijn keuze voor de luchthaven van Luik bekendmaakte, werden op termijn 3.000 jobs in het vooruitzicht gesteld. Dat zijn er tot nu 200.

De essentie De Chinese e-commercegigant Alibaba heeft zijn Europese hub op de luchthaven van Luik in gebruik genomen

Het logistiek centrum is met 30.000 vierkante meter voorlopig aanzienlijk kleiner dan aanvankelijk werd aangekondigd.

In totaal investeert Alibaba 100 miljoen euro in zijn Luikse hub, waar uiteindelijk 900 mensen moeten werken

De beperkte omvang van het logistiek centrum in Luik bleek ook uit het gewicht van de politieke vertegenwoordigers die maandag aanwezig waren bij de officiële opening ervan. Terwijl het binnenhalen van Alibaba in 2018 chefsache was voor premier Michel, moest Alibaba het nu doen met Waals minister van Luchthavens Jean-Luc Crucke (MR).

72 uur

Alibaba is volop bezig met de uitbouw van een wereldwijd logistiek netwerk, waarbinnen alle producten die op het Alibaba-platform verhandeld worden naar hun eindbestemming geleid worden. Het Chinese concern heeft 13 miljard dollar (11,2 miljard euro) uitgetrokken voor de bouw van logistieke centra op de luchthavens van Kuala Lumpur, Hongkong, Moskou, Dubai en Luik. Die moeten garanderen dat pakjes van Alibaba binnen 72 uur na bestelling bij elke klant wereldwijd worden geleverd.

Van de Luikse luchthaven heeft Alibaba 22 hectare grond op de allerbeste locatie ter beschikking gekregen: vlak naast de tarmac waar de vrachtvliegtuigen landen.

Van de Luikse luchthaven heeft Alibaba 22 hectare grond op de allerbeste locatie ter beschikking gekregen: vlak naast de tarmac waar de vrachtvliegtuigen landen. Dat leidde bij andere transporteurs in het algemeen en bij de Luikse grootmacht FedEx in het bijzonder tot grote irritatie.

'Nergens ter wereld worden goed gelegen gronden ter beschikking gesteld voor een entrepot', klonk het bij FedEx, dat de hectares van Alibaba graag zelf had ingenomen. Normaal zijn superlocaties vlak bij de tarmac voorbehouden aan koeriersdiensten waar elke minuut tijdwinst telt. Zo dringend zijn de pakjes van Alibaba doorgaans niet, zeggen de critici.

100 miljoen euro investeringen

Dat laat de operationeel directeur van de Luikse Alibaba-hub, Noel Dabe, niet aan zijn hart komen. De voormalige Fedex-manager kijkt vooruit naar de uitbreiding van de site. Volgens Dabe gaat het om 'een investering van 100 miljoen euro'.

Dat bedrag omvat het huidige gebouw plus twee nieuwe loodsen die tegen 2025 operationeel moeten zijn. Tegen dan moet de oppervlakte van de hub zijn verviervoudigd naar 120.000 vierkante meter en is er plaats voor 900 werknemers. De luchthaven is de grond bouwrijp aan het maken. De vergunningen zijn er nog niet.

Staatsveiligheid

Tegelijkertijd voeren Alibaba en Cainiao in Luik een charmeoffensief. Aan het begin van de coronacrisis schonk Alibaba 800 beademingsmachines en 300.000 medische schorten aan ziekenhuizen. Na de overstromingen in de provincie Luik afgelopen zomer richtte Alibaba een fonds voor de slachtoffers op. En twee weken geleden raakte bekend dat Cainiao een nieuwe shirtsponsor van de zieltogende voetbalclub Standard Luik wordt. De naam van de logistieke reus komt op de mouwen van de tenues van het eerste mannenteam.

Dat neemt niet weg dat minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) afgelopen voorjaar nadrukkelijk waarschuwde voor de Alibaba-hub in Luik. Hij baseerde zich op een rapport van de Staatsveiligheid.