M/V van de week | Pierre Macharis

De behoedzame eigenaar fikst een grootste overname voor kartonmaker VPK.

Pierre Macharis (57) spreidt zijn papieren vleugels almaar verder uit. Zijn Aalsterse familiebedrijf VPK Packaging Group nam donderdag de Europese en Chinese activiteiten van de kartonnenkokerproducent Corenso over. De CEO en mede-eigenaar van VPK sluit zo de grootste deal uit de geschiedenis van het verpakkingsbedrijf.

De roots van VPK gaan terug tot 1935, toen Omer Macharis in Oudegem bij Dendermonde een papierfabriekje langs de Dender in handen kreeg. Een week later kocht de grootvader van Pierre twee ruziënde broers van het aanpalende bedrijfje uit. De Verenigde Papier- en Kartonfabrieken, kortweg VPK, was geboren.

Beursexit. De beursintroductie in 1999 was een mijlpaal voor VPK. Maar de door beleggers betreurde exit in 2013 bleek nog veel belangrijker. Met acht overnames in zes jaar zette CEO Pierre Macharis een turbo op de resultaten. Bedachtzaam. Macharis is niet de man van de grote uitspraken. De Oost-Vlaming wikt altijd zijn woorden. ‘We werken minder met fingerspitzen gefühl. We kijken naar de naakte cijfers en die moeten kloppen.’ Bestuurder. Naast zijn activiteiten bij VPK is Macharis bestuurder bij het textielbedrijf Sioen en de holding Ackermans & van Haaren. Belgisch. Met 1.100 werknemers is Macharis een grote werkgever in België. Naast de hoofdzetel in Aalst heeft VPK fabrieken in Dendermonde, Erembodegem, Hoogstraten, Charleroi en Harelbeke.

Macharis belandde als twintiger in het familiebedrijf. Begin jaren 90 namen hij en zijn oudere broer Jean-Paul de leiding van hun vader Fernand over. De tandem van CEO Pierre en voorzitter Jean-Paul Macharis bouwde VPK, dat toen omgerekend 75 miljoen euro omzet draaide, uit tot een multinational die dit jaar afstevent op 1,6 miljard euro omzet.

De beursgang van 1999 was de grootste mijlpaal van het bedrijf. De familie Macharis haalde 50 miljoen euro op zonder de controle over VPK te verliezen. Het bedrijf deed heel wat overnames, maar had in zijn beursjaren ook af te rekenen met tegenslagen zoals de dotcomcrisis, de financiële crisis en de eurocrisis. Maar de familie had soms ook de nodige portie geluk. Een week voor de val van Lehman Brothers blies Macharis een Duits investeringsproject van 250 miljoen euro in extremis af.

In 2013 besliste de familie het aandeel VPK van de Brusselse beurs te halen. Pierre Macharis wilde zijn handen vrij hebben voor een cruciale mega-investering in de Franse stad Straatsburg. Daar vormde VPK met zijn Duitse partner Klingele Papierwerke een fabriek voor glossy magazinepapier op basis van houtchips om tot een fabriek voor bruin papier op basis van oud papier. Zo moest VPK niet langer papier kopen bij concurrenten om golfkarton te maken en werd het helemaal zelfvoorzienend. Oud papier inzamelen, karton maken en verpakkingen produceren: de familie Macharis doet het allemaal zelf.

Het afscheid van de beurs luidde de start in van een fenomenale groei. Tussen 2013 en 2018 verdubbelde de omzet tot bijna 1,4 miljard euro. Sinds de beursexit doet Pierre Macharis elk jaar wel een overname of investering. Is het niet in Polen (2014), Ierland (2015) of Scandinavië (2016), dan wel in Nederland (2017) of Frankrijk (2018). ‘Het zijn bijzonder interessante tijden om geld te lenen’, zei Macharis daarover. ‘We krijgen het geld bijna gratis.’

Toch staat de ondernemer bekend als een bedachtzame, voorzichtige man. ‘Je moet risico’s nemen, maar zonder overmoedig te worden. We werken minder met fingerspitzengefühl. We kijken naar de naakte cijfers en die moeten kloppen. Noem ons alstublieft niet visionair’, smeekte de topman in een interview met De Tijd. Tegelijk gaat Macharis recht op zijn doel af. ‘We mogen niet stilvallen’, is zijn motto. Hij beseft dat perfectie niet haalbaar is. ‘We moeten een bepaald niveau van bazaar behouden.’

Door de vele overnames breidt VPK stap voor stap zijn gamma uit. Het verwerkt elk jaar 1,5 miljoen ton oud papier tot voornamelijk golfkartonverpakkingen. Maar VPK levert ook verpakkingen voor zuivelproducten en diepgevroren vis of bloemen, en beschermt met zijn karton meubels tijdens het transport.

Door de overname van de 15 fabrieken van Corenso telt VPK binnenkort 6.400 werknemers in 65 productiesites in 19 landen. Die geografische uitbreiding was essentieel in de groei van het bedrijf. VPK moet grote klanten zoals L’Oréal en Henkel, die overal met dezelfde leveranciers willen werken, volgen. ‘In het begin onderhandelden we met lokale melkerijen, nu met het centrale aankoopbureau van Danone in Parijs’, aldus Macharis.

En de turbo lijkt niet af te slaan. Door de deal met Corenso verwerft VPK voor het eerst vestigingen in China en zet Macharis zijn eerste stappen op de Aziatische markt. Als leverancier van Bol.com, Amazon en Zalando plukt het bedrijf de vruchten van de groeiende e-commerce en de niet-aflatende honger naar pakjes. ‘Onze verpakkingen zullen altijd nodig zijn. We scheren nooit hoge toppen, maar we hebben ook nooit diepe dalen gekend. Sommigen vinden dat niet sexy, dat is dan maar zo. Ik hou wel van die stabiliteit’, zegt de CEO.