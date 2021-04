Maaltijdbezorger mikt op grootste Indiase beursgang van het jaar

Zomato is actief in 24 landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk

Het Indiase bedrijf Zomato, een platform voor maaltijdbezorging uit de stal van Jack Ma's Ant Group, hoopt tot 1,1 miljard dollar op te halen.

Het bedrijf wil via de uitgifte van nieuwe aandelen tot 75 miljard roepies (ruim 1 miljard dollar) ophalen. Zijn grootste aandeelhouder, Info Edge India Ltd. zal voor 7,5 miljard roepie (100 miljoen dollar) roepies aan aandelen aanbieden.

Volgens gegevens van Bloomberg zou de beursintroductie van Zomato met 1,1 miljard dollar de grootste zijn in India dit jaar. Met het opgehaalde kapitaal wil het bedrijf verder uitbreiden en overnames doen. Bedrijven die investeren in onlineverkoop doen het bijzonder goed in India, waar het aantal internetgebruikers razendsnel toeneemt en het aantal smartphonegebruikers de komende jaren zal groeien naar 1 miljard.

Concurrentie

In India concurreert Zomato voor voedselbezorging met Swiggy, dat samenwerkt met Burger King, Google Local Guide en Sodexo, en met Amazon. Zomato en Swiggy domineren de Indiase voedselmarkt en zouden samen zo’n 4,2 miljard dollar waard zijn. Zomato is aanwezig in 24 landen waaronder Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Australië. Het bezorgt voedsel in meer dan 10 000 steden wereldwijd.