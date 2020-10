'Meer dan de helft van onze klanten is niet goed voorbereid op de brexit'

Het Zeebrugse ECS2XL, een van de grote transportbedrijven naar het Verenigd Koninkrijk, ziet hoe veel bedrijven weinig voorbereid de brexit tegemoet gaan. 'Zonder elementaire gegevens krijgen we hun goederen de ferry niet op.'

'Onze containerterminaloperatoren, auto-overslagbedrijven en logistieke bedrijven zijn voorbereid op de brexit', klinkt het in de haven van Zeebrugge, met 40 procent van haar trafiek de grootste Belgische uitvalsbasis van en naar het Verenigd Koninkrijk.

40 procent van onze klanten is min of meer in orde met zijn brexitdocumenten. Van 10 procent hebben we helemaal geen data. Hugo Donche Brexitcoördinator van de Zeebrugse logistieker ECS2XL

Maar de klanten van die bedrijven zijn dat veel minder. 'We hebben 1.400 actieve klanten voor het VK', zegt Hugo Donche, de commercieel directeur en brexitcoördinator van het Belgische logistieke bedrijf ECS2XL. '40 procent is min of meer in orde met zijn brexitdocumenten. Van 10 procent hebben we helemaal geen data. Die zijn nodig om vanaf 1 januari goederen naar het VK te verschepen. Zonder elementaire logistieke gegevens krijgen we hun goederen de ferry niet op. De boodschap is simpel, maar bij velen dringt ze blijkbaar niet door.'

Elementaire data

Nochtans is er geen ontkomen aan: op 31 december om middernacht - 23 uur Britse tijd - maakt het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uit van de Europese interne markt en van de douane-unie. Er komt douane- en btw-controle op alle producten die tussen het VK en het Europese vasteland worden verscheept. De regels voor vrij verkeer van personen en producten wijzigen.

Europa probeert deze week nog een deal uit de wacht te slepen om te vermijden dat import- en exporttarieven en quota worden ingevoerd. Als dat mislukt, gelden de tarieven van de Wereldhandelsorganisatie en wordt het voor veel

Belgische bedrijven duurder, lastiger en ingewikkelder om handel te drijven met het VK.

280.000 ladingen ECS2XL verscheept jaarlijks zowat 280.000 ladingen tussen België en het VK.

Het logistieke bedrijf verscheept jaarlijks zowat 280.000 ladingen tussen België en het VK, 70 procent van het totaal. Het grootste deel is export. Met 350.000 declaraties is ECS2XL de grootste douaneagent van het land. Het bedrijf groepeert pallets en zendingen voor grote Europese producenten die consumentengoederen leveren aan grote Britse retailers als Tesco, Asda en Sainsbury, maar ook voor kleinere bedrijven. De enorme magazijnen in Zeebrugge worden weleens de voorraadkast van het VK genoemd.

'Om goederen naar het VK te verschepen hebben we van onze klanten enkele data nodig', zegt Donche. 'Gegevens over de verkoopvoorwaarden, een btw-nummer, een Brits eori-nummer - zeg maar een rijksregisternummer voor de douane -en HS-codes van de verscheepte producten. Die codes - de Britse douane heeft er 24.000 - zijn nodig voor de douaneaangiften en om de invoerrechten en andere importbelastingen te bepalen. Deze week kreeg ik een telefoon van een klant die aan Groot-Brittannië levert. Hij viel uit de lucht. Sommige kleine bedrijven hebben in geen duizend jaar van HS-codes gehoord. Zelfs bij multinationals hebben we problemen om aan alle data te raken. Soms worden we van het kastje naar de muur gestuurd omdat filialen verwijzen naar hun internationale hoofdzetel en omgekeerd.'

Non-believers

Donche informeert sinds twee jaar klanten over hoe ze zich het best voorbereiden op de brexit, over wat ze zelf kunnen doen en hoe hij ze als douane-agent kan bijstaan. 'Maar het blijft trek- en duwwerk om aan data te komen', zegt hij. 'Voor de zomer contacteerden we bedrijven: 'Waar komen jullie nu mee af. We hebben nog tijd', was het antwoord.'

ECS2XL heeft naar alle klanten een mail gestuurd met de eis uiterlijk tegen eind volgende week alle data door te sturen. 'Anders krijgt 60 procent van onze klanten zijn goederen niet op tijd naar het VK', zegt Donche. 'In veel gevallen kan het snel opgelost zijn. Maar als alles last minute gebeurt, lukt dat niet. Het jaareinde wordt heel druk. De Britse douane en administratie wordt overspoeld met aanvragen. Er wordt gehamsterd, er zijn pieken en dalen en brexitvoorraden worden aangelegd.'

Spijtig genoeg zijn er nog altijd non-believers. Anderen wachten tot de brexit 'omdat dan pas alles duidelijk zal zijn'. Hugo Donche Brexitcoördinator van de Zeebrugse logistieker ECS2XL

Donche begrijpt dat corona de brexitfocus van sommige bedrijven verslapt. 'Maar dat neemt niet weg dat de brexit eraan komt. De deadline wordt niet verplaatst. Spijtig genoeg zijn er nog altijd non-believers. Anderen wachten tot de brexit 'omdat dan pas alles duidelijk is'. Maar welke deal er ook komt, douaneaangiftes zullen nodig zijn.'

15 procent van de Europese export naar het Verenigd Koninkrijk loopt via de haven van Zeebrugge. Dat komt overeen met 5.500 vrachtwagens per dag. Alleen Calais is nog groter