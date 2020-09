Meer geld voor NMBS, meer nachttreinen

De nieuwe regering wil meer vroege, late, weekend- en nachttreinen. Maar de beloftes over extra investeringen blijven vaag.

Het regeerakkoord toont zich behoorlijk ambitieus voor het Belgisch spoor. De regering-De Croo stelt de NMBS en de netbeheerder Infrabel 'bijkomende financiering' in het vooruitzicht. De extra investeringen zijn bedoeld voor de aankoop van treinen, de modernisering van de stations en de toegankelijkheid van de treinen en de perrons.

Concrete bedragen vermeldt het regeerakkoord niet voor de NMBS, die in 2019 een overheidsdotatie van 1,3 miljard euro kreeg. De verhoging van de investeringsdotatie moet plaatsvinden 'binnen de beschikbare middelen in het investeringsplan'.

Nachttreinen

In een nieuw beheerscontract, dat al sinds 2012 op zich laat wachten, wil de federale regering de NMBS doelstellingen opleggen om het spooraanbod te verbeteren. Het gaat onder meer om extra vroege, late, weekend- en nachttreinen.

Vooral de nachttrein, een dada van de groenen, krijgt veel aandacht. De voorbije jaren lanceerden de Oostenrijkse spoorwegen met succes allerlei nachtlijnen, onder meer tussen Brussel en Wenen. De regering wil 'een voortrekkersrol opnemen' in de Europese trend naar meer en snellere internationale (nacht)treinverbindingen tussen grote Europese steden' en wil Brussel uitbouwen tot een 'echte internationale treinhub'.

De regering wil meer hogesnelheidsverbindingen naar Brussels Airport om het aantal vluchten op korte afstand te verminderen. In Zaventem stopt vandaag geen enkele hst.

Monopolie

De NMBS krijgt de komende jaren meer autonomie en flexibiliteit bij het bepalen van de tarieven. Het spoorbedrijf droomt er al lang van om via hogere ticketprijzen in de spits de passagiersstroom beter te spreiden.

Het NMBS-monopolie op het nationale reizigersvervoer wordt met tien jaar verlengd. Volgens de Europese regels mag de regering de ‘opdracht van openbare dienst’ in 2023 via een ‘ direct award ’ nog één keer voor tien jaar toekennen aan de historische operator.

Toch kan de NMBS de privatisering van het spoor moeilijk ontlopen. Om het spoorbedrijf klaar te maken voor de nakende liberalisering zal de regering onderzoeken of 'private expertise' in het bedrijf kan worden gebracht. De NMBS moet ook meewerken aan het Vlaamse pilootproject om deze legislatuur het busvervoer in één vervoerregio aan te besteden.