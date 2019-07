Megaproject in Gentse haven op komst

Het Belgische Transuniverse en het Turkse Ekol investeren meer dan 35 miljoen euro in een megaterminal in Gent. Dat is goed voor honderden jobs.

'De afgelopen vier jaar kenden we een constante groei', zegt oprichter en CEO Frank Adins van het Belgische expeditiebedrijf Transuniverse Forwarding. 'Onze magazijnen in Wondelgem zitten vol en we kunnen er niet uitbreiden. Daarom bouwen we een nieuw magazijn aan het Gentse Kluizendok waar we 10 hectare ter beschikking krijgen.'

Adins gaat op dezelfde locatie ook een spoorterminal bouwen. In een latere fase is ook een roroterminal gepland. De terminals vergen een investering van minstens 35 miljoen euro. Het nieuwe magazijn is zo'n 20.000 vierkante meter groot en moet eind 2021 klaar zijn, de treinterminal eind 2020. De timing voor de roroterminal hangt af van de groei van de lading.

Met de nieuwe megaterminal verwachten we onze trafieken binnen de vijf jaar te kunnen verdubbelen. Frank Adins CEO Transuniverse Forwarding

Transuniverse is een specialist in groepagetransporten van en naar Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Zendingen - dat kan gaan van pakjes, palletten tot grote machines van Caterpillar - worden in het magazijn van 8.000 vierkante meter in Wondelgem samengebracht en dan via vrachtwagens of containers opnieuw verdeeld over verschillende bestemmingen. Het is een helse bedoening.

'Elke dag wordt ons transitmagazijn enkele keren gevuld en weer leeggehaald', legt Adins uit. 'Wekelijks zijn 500 tot 1.000 trucks voor ons met goederen op de weg en verwerken we honderdduizenden stukken. In groepage zijn we nummer een op Turkije, Griekenland, Spanje en Portugal. We hebben kantoren in Frankrijk en Marokko waar we hetzelfde doen.'

Roemenië

De administratieve opvolging van alle zendingen van het familiebedrijf gebeurt in Roemenië. Transuniverse heeft er 30 mensen in dienst.

'Waarom Roemenië? Omdat het goedkoper is', zegt dochter Olivia Adins. 'Hoe het komt dat we voortdurend blijven groeien? Dat is moeilijk te zeggen, want de economie boomt niet echt. We hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in verkoop en marketing. Dat blijkt te renderen.'

'Wij zijn ambitieus', zegt vader Adins. 'Dat helpt ook. Maar het was niet altijd zo. We bestaan 35 jaar. Tien jaar geleden hadden we het knap lastig. Onze groei is een verhaal van vallen en opstaan. Maar nu zijn we gezond. Dit jaar zullen we in België enkele miljoenen euro winst boeken op een omzet van 70 miljoen.'

Het nieuwe 'crossdockcentrum' aan het Kluizendok wordt 300 meter lang en zal 140 laad- en loskaaien tellen. Omdat het zo groot is, zal een deel van de overslag met robots gebeuren.

Brexitfiles

Transuniverse zet volop in op het spoor. Adins: 'De files gaan niet stoppen. We proberen zo veel mogelijk trucks van de weg te halen. Samen met het Turkse Ekol Logistics bouwen we een spoorterminal. Ekol is een grote logistieke groep met meer dan 4.000 trucks, heeft 7.000 mensen in dienst en doet ook aan spoorvervoer. We werken al heel lang samen. Met Ekol willen we onze Gentse terminal via het spoor verbinden met het zuiden van Frankrijk en Oost- en Centraal-Europa.'

Op de kop van het Kluizendok plannen de twee bedrijven ook een roroterminal voor containers en trailers met bestemming het Verenigd Koninkrijk. 'Door de brexit verwachten we een grote congestie aan de kanaalhavens', zegt Adins. 'Dat creëert mogelijkheden om trafiek per schip te organiseren naar meer noordelijk gelegen havens in het VK.'

Volvo-trein

Adins verwacht op de nieuwe megaterminal jaarlijks 2 miljoen ton goederen te kunnen overslaan. 'Dat moet onze trafieken binnen de vijf jaar doen verdubbelen.' Hij schat dat het multimodale project enkele honderden directe en indirecte banen zal opleveren.