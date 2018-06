‘Met Ziegler elk jaar een overname doen? Waarom niet?'

Na driekwart eeuw volgt Diane Govaerts (33) haar opa op als CEO van de transportmultinational Ziegler. ‘Het is een mooie uitdaging. Ik was voorbestemd om mijn grootvader op te volgen.’

‘Verwarmen is duur. Bedoeling is om deze deur dicht te doen als de verwarming werkt.’ Het briefje op de binnendeuren van de Brusselse hoofdzetel van Ziegler - in twee talen - toont dat de Belgische transportgroep nauwlettend op de kleintjes let. Ziegler - bekend van de groene trucks met het gele Ziegler-logo - is een van die grote Belgische multinationals die al decennia in stilte aan de toekomst timmert. Zonder zotte kosten.

De lambrisering in de lange gang met bureaus ademt de sfeer uit van de jaren 50, maar dateert waarschijnlijk van vroeger. Nu is het vintage. Niets laat vermoeden dat hier - naast de site van Tour en Taxis - een bedrijf huist dat vestigingen heeft in 14 landen en vorig jaar voor 1,2 miljard euro inkomsten factureerde.

14 vestigingen Ziegler heeft intussen vestigingen in 14 landen.

In het vergaderzaaltje waar de directiesecretaris ons binnenbrengt, staan naast een oude kaarttafel met groen vilten speelveld, twee borstbeelden van Arthur Joseph Ziegler. De uitgeweken Zwitser startte in 1908 met paard en kar met de import van wijnvaten vanuit Bordeaux. In Brussel kleefde hij etiketten op de flessen. Het was logistiek avant la lettre.

In 1943 werd hij opgevolgd door zijn zoon Arthur. Die bouwde Ziegler uit tot een multinational met 120 vestigingen en 3.240 werknemers. Arthur overleed eind vorig jaar op 96-jarige leeftijd. Hij leidde de groep liefst 74 jaar.

Wereldrecord

‘Een wereldrecord, zo mag je het inderdaad noemen’, glimlacht kleindochter Diane Govaerts. Zij staat sinds enkele maanden aan het hoofd van Ziegler. Govaerts werkte na haar studies handelsingenieur zeven jaar bij Degroof Petercam als fondsbeheerder. Daarna kwam ze naar Ziegler, waar ze in de directie zetelde, samen met haar oom Alain Ziegler.

‘Ik was voorbestemd om mijn grootvader op te volgen’, vertelt ze. ‘Maar ik wilde eerst mijn vleugels uitslaan. Mijn grootvader heeft me ruim twee jaar in alle onderdelen van het bedrijf voorgesteld als zijn opvolgster. De overgang is dus geruisloos verlopen. Ik heb altijd een nauwe band met hem gehad. Minstens een keer per week praatten we over business. Mijn oom is voorzitter. We zijn heel complementair.’

Govaerts is niet onder de indruk van de grote verantwoordelijkheid die ze - na zeven decennia - als jonge vrouw krijgt over een bedrijf van 900 miljoen euro omzet. ‘Ik slaap goed, dank u. Ik zie het als een mooie uitdaging. Het zit in mijn genen, denk ik. Ik ben ook heel goed omringd. Ziegler is een naam die wereldbekend is. Dit jaar vieren we onze 110de verjaardag.’

Als we opwerpen dat Ziegler voor de buitenwereld niet het imago van een modern dynamisch bedrijf heeft - maar eerder van een slapende reus - schieten haar ogen vuur. ‘Dat vind ik niet. Integendeel. We zijn heel modern. We tellen meer dan 100 IT-mensen, ontwikkelen onze informatica zelf, chauffeurs communiceren via iPads, alle vervoer is traceerbaar en onze documentenstroom is volledig gedigitaliseerd, van vrachtbrief over douanedocumenten tot facturen.’

1 overname per jaar

Radicale koerswijzigingen heeft Govaerts niet in haar hoofd. Verdergaan op het elan vindt ze al een uitdaging. ‘Mijn grootvader was een ondernemer in hart en nieren. Een optimist. Iemand die iets in gang kon steken. Op een bepaalde moment deed hij een overname per jaar. Ongelooflijk. In 2015 waren we nog in Londen voor de overname van het Britse transportbedrijf Phoenix. We gaan door met die groei via overnames. We kijken naar bedrijven die het lokaal goed doen. Zoals familiebedrijven die geen opvolger hebben, of groeipijnen kennen.’

ziegler ziegler > Facturatie-omzet: 1,26 miljard euro > Omzet: 917 miljoen (+ 5,5 procent) > Winst: niet vrijgegeven > Werknemers: 3.200 > Magazijnen: 930.000 m² > Vestigingen in 14 landen > Actief in wegtransport (62% van omzet) zeevracht (22%), luchtvracht (9%), logistiek (4%), niches (3%) > Belangrijkste markten: Frankrijk (47%), België (23%) Duitsland (7%), VK (6%), Nederland (6%), Zwitserland (5) en China 3% > 100 procent in handen van de familie Ziegler

Wegtransport is goed voor meer dan de helft van de omzet. Govaerts wil vooral de maritieme vracht, de luchtvracht en bepaalde niches versterken. In die niches, Govaerts noemt ze spécialités, liggen de marges hoger.

Wijn

Een van die niches is wijn. Govaerts: ‘Onze divisie Wine & Spirits is onze bakermat. In de omgeving van Bordeaux stockeren we 3 miljoen flessen wijn in magazijnen die samen 7.200 vierkante meter groot zijn. We doen het transport van de wijngaarden naar ons magazijn, labelen de wijn en exporteren wereldwijd. Het belang van China neemt toe. We exporteren steeds meer naar dat land.’

Volgens Govaerts kopen de Chinezen ‘alle bordeauxwijn die ze kunnen’. Ze hebben ook de Zuid-Afrikaanse en Spaanse wijn ontdekt. En de Belgische en Duitse bieren. In de Brusselse haven heeft Ziegler een groot biermagazijn voor de Chinese markt. Sinds kort heeft China ook het Franse flessenwater ontdekt. ‘Ook dat gaan we exporteren.’ Ziegler telt in China negen kantoren, waar 130 mensen werken. Vorig jaar verzond Ziegler meer dan 2.000 containers naar China.

Familiaal karakter

Govaerts zweert net als haar grootvader bij het familiale karakter. ‘Ziegler moet een familiebedrijf blijven. Er is plaats voor een bedrijf van onze omvang. Je hebt de big four - DHL, Schenker, K+N, DSV. Wij zijn de grootste onder de kleine spelers en de kleinste onder de grote. Wij kunnen meer op maat van de klant werken. Bij grote groepen wordt dat moeilijker.’

Of ze net als haar grootvader elk jaar een bedrijf wil overnemen. Ze lacht. ‘Waarom niet? We bekijken voortdurend opportuniteiten. We willen nog groeien in Frankrijk en Duitsland. Maar goede partners zijn even belangrijk. We hoeven niet altijd over te nemen. We blijven ook investeren. Dit jaar bouwen we een nieuw magazijn van 10.000 vierkante meter in Aubange, aan de Belgisch-Luxemburgse grens. We breiden ons gebouw in Rekkem uit en startten met een distributiedienst met 105 trucks in België en Luxemburg voor leveringen binnen de 24 uur.’

Of het leuker is CEO van Ziegler te zijn dan als fondsenbeheerder voor Degroof Petercam te werken? Ze lacht. ‘Het is anders. De transportsector heeft geen sexy imago maar ik vind het begeesterend. Je komt in contact met de hele economie.’

Expo ’58

De divisie Expo Logistics is een van de groeimarkten van Ziegler. Govaerts: ‘Ze ontstond in 1958 toen we werden aangesteld als officiële expediteur van de wereldtentoonstelling in Brussel. Dat gaf ons een internationale renommee met gigantisch veel contacten’, zegt Govaerts.

Nu organiseert Ziegler wereldwijd tentoonstellingen en beurzen, meestal samen met ander partners. ‘In Brussel doen we Batibouw, het Autosalon en Seafood Expo. Het is een sector met veel toegevoegde waarde.’

Een recentere diversificatie is Aerospace: Ziegler vervoert daarmee onderdelen voor de luchtvaart- en ruimtevaartindustrie 24 uur op 24, zeven dagen op zeven. ‘We hebben kantoren in Frankrijk en in Zuid-Afrika. We denken eraan om er ook een te openen in Zaventem.’