'Mijn einddoel is autonoom - zonder bemanning - én emissieloos varen'

Antoon Van Coillie verkoopt zijn belang in de binnenvaartrederij Blue Line Logistics - bekend van de Zulu's - en gaat zich toeleggen op emissieloos varen. Er liggen twee types schepen op de tekentafel. De zoektocht naar investeerders is begonnen.

De West-Vlaamse ondernemer Antoon Van Coillie - ex-Ackermans & van Haren, ex-Londense City - pionierde acht jaar geleden als outsider met kleine binnenschepen. Hij noemde ze Zulu's, een verwijzing naar de efficiënte krijgers van de Zulu-stam. De kleine schepen hebben een lage diepgang, een vlak laadvlak, een eigen kraan aan boord en geen slaapaccommodatie. De schipper stapt elke dag van boord. Het concept van Blue Line Logistics sloeg aan en sinds enkele jaren heeft de Franse binnenvaartrederij Compagnie Fluviale de Transport (CFT) een meerderheidsbelang. Nu koopt ze ook de resterende 25 procent.

De essentie Antoon Van Coillie pionierde acht jaar geleden als outsider met kleine binnenschepen, die hij Zulu's noemde. Dat is een verwijzing naar de efficiënte krijgers van de Zulu-stam.

Sinds enkele jaren heeft de Franse binnenvaartrederij Compagnie Fluviale de Transport (CFT) een meerderheidsbelang. Nu koopt ze ook de resterende 25 procent.

De binnenvaartpionier praat nu met potentiële investeerders en klanten om twee types nieuwe schepen te bouwen.

'Alles is in vriendschap verlopen', zegt Van Coillie. 'Maar CFT was niet echt gewonnen voor het concept de Zulu's op termijn autonoom te laten varen. Bovendien vergt scheepsbouw nogal wat investeringen en werd ik als minderheidsaandeelhouder niet altijd betrokken bij langetermijnbeslissingen. Ik was het vijfde wiel aan de wagen. Maar ik ben blij dat ik mijn Zulu's in goede handen achterlaat.'

Zonder bemanning

CFT gaat de vloot van Blue Line Logistics in Europa verder uitbouwen. Eind dit jaar komen er twee schepen bij en zullen er zes rondvaren. Van Coillie: 'Ik ga me concentreren op innovatie. Ik ben onder meer bezig met magnetisch aanleggen aan wal. Maar het einddoel is autonoom - zonder bemanning - én emissieloos varen.'

We praten nu met potentiële investeerders om twee types nieuwe schepen te bouwen. Antoon Van Coillie Oprichter Blue Line Logistics

Met zijn vennootschap Zulu Associates praat Van Coillie nu met potentiële investeerders en klanten om twee types nieuwe schepen te bouwen: een 80 meter lang binnenvaartschip van 1.500 ton voor 80 containers en een 90 meter lang shortseaschip van 3.500 ton dat het Kanaal kan oversteken en 200 containers kan laden. Investeringen van enkele miljoenen euro's.

Schermvullende weergave Antoon Van Coillie ©Dries Luyten

'De concepten liggen op tafel. De aandrijving van de schepen zal elektrisch zijn met energie uit modulaire 'powerpacks', mogelijk op waterstof in gasvorm, vloeibaar of ammoniak, afhankelijk van het operationele profiel, de regelgeving, de prijs en de beschikbaarheid van de brandstof.'

Bij de mogelijke leveranciers van de 'powerpacks' zijn de Gentse motorenbouwer ABC en de Antwerpse scheepvaartgroep CMB. Die ontwikkelden vorig jaar een dual-fuelmotor die werkt op waterstof en een beetje diesel, een wereldprimeur. Van Coillie: 'Onze schepen worden modulair gebouwd zodat je flexibel kan switchen tussen verschillende 'powerpacks'. De bedoeling is vanaf 2025-2030 emissievrij te varen.' Van Coillie vindt het onvoorstelbaar dat binnenschippers nu nog Euro-2 dieselmotoren laten inbouwen. 'Een groot deel van de binnenscheepvaart is allesbehalve duurzaam. Een inhaalbeweging is dringend nodig.'

Zelfvarende boten

Van Coillie blijft in het Europese project Autoship pionieren met volledig zelfvarende schepen. Daarvoor werkt hij samen met de Noorse gigant Kongsberg. 'Autonoom varende schepen bestaan nog niet op commerciële schaal. Er zijn wel een paar initiatieven met zelfvarende boten in Noorwegen en ook schepen die op afstand worden bestuurd, maar met nog altijd een bemanningslid aan boord.'