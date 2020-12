'Mijn vrachtwagens rijden niet langer naar Engeland'

Ondanks het handelsakkoord dat de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben gesloten, wordt handel drijven met de Britten na 1 januari helemaal anders. De transportsector staan waarschijnlijk chaotische tijden te wachten, omdat de douanediensten de ladingen grondiger zal controleren. Bij het Kanaal oversteken komt ook meer papierwerk kijken. De kans op langere files in de havens is vanaf januari reëel.

Hoeveel vrachtwagens de Belgische transportsector op stal houdt, is niet duidelijk. De transportfederatie Febetra gaat ervan uit dat het verhoudingsgewijs om minstens evenveel trucks gaat als in Duitsland en Frankrijk. Tussen Duitsland en het Verenigd Koninkrijk viel de vraag afgelopen week met 68 procent terug. Vanuit Frankrijk bedraagt de daling 71 procent, berekende het Duitse softwarebedrijf Transporeon, dat real time gegevens van meer dan 100.000 logistiek dienstverleners bijhoudt. Heel wat vastgelegde ritten werden de voorbije weken geannuleerd.

Mankracht

'We verwachten files bij de douanediensten en aan de ferry's', zegt Febetra-woordvoerder Isabelle De Maegt. 'De administratie voor transporteurs wordt groter. Belgische transporteurs hebben meer gegevens nodig van hun Britse klanten en vanaf juli moeten ze ook zelf extra gegevens ingeven in de systemen van de Britse douane.'

Koelkasten

Een van hen is Bruno Slincx, de zaakvoerder van One Way Express uit Geraardsbergen. 'Ik kan niet langer winstgevend naar Engeland rijden en daarom heb ik mijn ritten midden november stopgezet. Tot dan reed ik drie tot vier keer per maand voor een Belgische producent van witgoed naar het VK. Dit najaar merkte ik dat het transport steeds trager begon te gaan. Veel bedrijven deden in de aanloop naar de brexit extra ritten. Toen heb ik beslist ermee te stoppen.'