Minister: 'Bpost gaat niet concurreren met buurtwinkels en supermarkten'

Minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter wil niet weten van het plan van Bpost om het aanbod in de postkantoren uit te breiden. 'Het was een communicatief misverstand.'

In zijn nieuwe strategische visie zegt de pakjesverdeler Bpost meer aandacht te willen schenken aan zijn sociale rol. 'We willen mensen in de maatschappij helpen die het moeilijk hebben', zei CEO Jean-Paul Van Avermaet daar woensdag over in De Tijd.

Een van de speerpunten zouden de vele Bpost-kantoren in de landelijke gebieden zijn. In de strategische visie is sprake van die eventueel om te vormen tot 'one stop shops', die ook voeding, impulsproducten (niet-geplande aankopen zoals snoep aan de kassa), pers en andere producten aanbieden.

'Onze kantoren worden geen supermarkt', nuanceerde Van Avermaet. 'Ik denk eerder aan impulsaankopen. Het gaat mij ook om dienstverlening. Fysieke verkooppunten worden almaar minder talrijk. 42 procent van de Belgische bevolking is niet mee met de digitalisering. Bpost wil die mensen begeleiden. Zo zouden mensen in onze kantoren documenten kunnen printen of scannen. We kunnen ons netwerk ook voor andere diensten gebruiken.'

Oneerlijk

De geest leek woensdag niettemin even uit de fles. De sectororganisatie van buurtwinkels Buurtsuper.be had het over 'een gebrek aan respect voor ondernemerschap'. 'Als een bedrijf - dat door de overheid wordt gesubsidieerd om gratis kranten en andere persproducten te bezorgen - gaat concurreren met de lokale buurtsupermarkten en krantenwinkels, waar zijn we dan mee bezig?', zei directeur Luc Andries.

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert was evenmin te spreken over het idee. 'Een staatsbedrijf moet niet de concurrentie aangaan met de kleine zelfstandige en handelaar die belastingen betaalt om datzelfde staatsbedrijf te financieren. Fundamenteel oneerlijk!', tweette hij.

Minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) stemde woensdagochtend de violen met Van Avermaet en zegt dat het niet de bedoeling is te concurreren met supermarkten en buurtwinkels. 'Dat is niet mijn visie op wat Bpost moet doen.'