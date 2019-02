Monegasken kopen Antwerpse havenreus

Het conglomeraat Monaco Resources koopt de Europese havenreus Euroports die zijn zwaartepunt heeft in Antwerpen. De Vlaamse en federale overheid worden minderheidsaandeelhouder.

De kogel is door de kerk. De Monegaskische groep Monaco Resources koopt de Europese havengroep Euroports. Ze doet dat via haar logistieke dochter R-Logitech. De Vlaamse en de federale overheid worden via hun respectievelijke investeringsmaatschappijen PMV en FPIM minderheidsaandeelhouder. Details over de belangen werden niet bekendgemaakt. Monaco Resources heeft wel de controle.

Euroports werd in oktober vorig jaar door zijn eigenaars - de investeringsmaatschappijen Brookfield, Antin en Arcus - in de etalage gezet. Eind vorig jaar werd bekend dat Monaco Resources, samen met PMV en FPIM, interesse had.

Duizendpoot

Het overnamebedrag werd niet bekendgemaakt. Volgens insiders schommelt de prijs tussen 200 en 250 miljoen euro. Euroports torst veel schulden en is verlieslatend. De ondernemingswaarde wordt geraamd op 700 tot 800 miljoen euro.

Monaco Resources is een duizendpoot. Via Metalcorp is het actief in de productie van staal, aluminium en koper en de verkoop van metalen en mineralen. De divisie Agricorp is actief in de landbouw- en voedingssector en de verwerking van fruit en groenten. De energiedivisie Gasoil Energy richt zich op de productie van aardgas en aardolieproducten.

De logistieke en haventerminalactiviteiten zitten onder de koepel van R-Logitech. Die divisie heeft ook een scheepsagentuur die transporten organiseert overal in de wereld. De vijfde poot, financiën en investeringen, spitst zich toe op investeringen in de grondstoffensector.

Cypriotische roots

Het hoofdkwartier van Monaco Resources bevindt zich in Monaco. De groep heeft vestigingen in 39 landen en telt meer dan 2.000 werknemers. In 2017 boekte de groep een omzet van 656 miljoen euro, een bedrijfswinst van 42 miljoen euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 44 miljoen euro.

Monaco Resources is op zijn beurt eigendom van het Cypriotische Cycorp First Investment van de Frans-Libanese familie Younes.

Voor Euroports verandert er weinig. We gaan door met ons vijfjarenplan en blijven investeren in Antwerpen. Geert Gekiere Topman Euroports Belgium

De groep is in de logistieke sector en voor de maritieme afhandeling van bulkgoederen vooral actief in Afrika en Azië. Europa is op dat vlak een missing link. Euroports moet dat gat opvullen, zegt een specialist. 'Voor Euroports zelf verandert er weinig', zegt topman Geert Gekiere van Euroports Belgium. 'We zijn bezig met een vijfjarenplan en die plannen blijven ongewijzigd. Business as usual.'

Antwerpse zwaartepunt

Euroports is een van de belangrijkste havenoverslagbedrijven in West-Europa. Het zwaartepunt ligt nog altijd in Antwerpen, maar de groep heeft ook vestigingen in de haven van Gent en in Wallonië.

De groep ontstond als een doorstart van het Australische investeringsfonds Babcock & Brown, dat in 2009 over de kop ging. Het maakte in 2007 de oversteek naar Europa en kocht de Antwerpse familiebedrijven Westerlund en Manuport. Westerlund was toen het grootste overslagbedrijf van woudproducten in Europa. Manuport was vooral actief in de overslag van massagoed en logistiek.

60 miljoen ton

Euroports telt nu bijna 30 haventerminals in Europa en China en is actief in de overslag van fruit, suiker, staal, meststoffen, papier, pulp en landbouwproducten. Vorig jaar behandelde de groep meer dan 60 miljoen ton goederen. Dat is 20 miljoen ton meer dan de jaaroverslag van de haven van Zeebrugge.

Momenteel werkt de groep aan de bouw van twee grote magazijnen in de haven van Antwerpen, waarvan een voor de overslag van staal voor haar klant Zimmer. In de haven van Gent werd vorig jaar een nieuwe bulkmagazijn ingehuldigd.

Vorig jaar investeerde ArcelorMittal in een overdekte laadkade voor de overslag van staal, een investering van 50 miljoen euro. Euroports was, samen met de haven van Gent en PMV, een van de investeerders.

Suikerterminal