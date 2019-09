Montea klaar voor Antwerpse stadsdistributie

Jo De Wolf, ceo van Montea. 'We mikken op e-commercespelers die hun goederen vanuit ons magazijn op 'Petroleum-Zuid' willen verdelen over de Antwerpse binnenstad.'

De Belgische vastgoedgroep Montea gaat in Antwerpen een magazijn bouwen voor e-commerceklanten die de binnenstad via e-bikes willen bedienen.

Op de terreinen van Blue Gate achter het Antwerpse gerechtsgebouw - in de volksmond ‘de Petrol’ of Petro leum Zuid - is donderdag de ‘brug naar de toekomst’ ingehuldigd. De 100 meter lange brug voor fietsers en auto’s overspant een 15 hectare lange groene corridor die de 63 hectare grote nog te ontwikkelen industriezone in twee splitst. Ze staat symbool voor het einde van de eerste fase van de sanerings- en infrastructuurwerken van Blue Gate. De site, op 2 kilometer van het stadscentrum, was historisch zwaar vervuild door petroleumbedrijven.

In 2016 begon DEME’s milieudochter DEC de sanering. Er werd een pps-project (publiek private samenwerking) opgezet om op de site bedrijven aan te trekken die actief zijn in circulaire economie, eco-innovatieve projecten, hernieuwbare energie en cradle-to-cradleprojecten.

Montea is de eerste firma die zich aanmeldde. De Belgische beurs genoteerde specialist in de verhuur van logistiek vastgoed heeft op de site 6 hectare grond gekocht en plant er voor 30.000 vierkante meter magazijnen, een investering van om en bij 30 miljoen euro.

E-bikes

‘We willen volgend jaar beginnen met de bouw van de eerste fase’, zegt topman Jo De Wolf. ‘We zijn in gesprek met verschillende spelers die magazijnruimte willen huren. We mikken in hoofdzaak op e-commercespelers die hun goederen hier ’s nachts per truck aanleveren, hier verwerken en herverpakken, en dan via e-bikes of bestelwagentjes verdelen over de Antwerpse binnenstad. Er moet bij voorkeur een link zijn met het Antwerpse stadscentrum én het moet om slimme logistiek of ecologische producten gaan.’

Montea onderhandelt met een Zweedse textielgroep die high-end kledij maakt uit gerecycleerd materiaal. Die zou van Blue Gate zijn distributiecentrum voor de Benelux willen maken. De Wolf: ‘Namen kan ik niet noemen. Nee, het is niet Filippa K.’

Naast Montea is op de site ook een centrum annex magazijn gepland voor de centralisatie van bouwproducten die bestemd zijn voor grote bouwprojecten in Antwerpen. Dat ‘consolidatiecentrum’ moet de transportstromen van bouwmaterialen van en naar de stad - want er komt ook afval terug - beter organiseren. Die transporten zouden zo veel mogelijk met binnenschepen verlopen.

Van Moer

De grote voortrekker van dat project is de Antwerpse logistieke speler Van Moer. Die baat op de kop van de Blue Gate-site al een terminal uit voor de aan- en afvoer van bulk producten. ‘We zijn het concept aan het uitwerken’, is bij Van Moer te horen. ‘Eind dit jaar hopen we met concrete dingen te kunnen uitpakken’.

Het logistieke bedrijf met de felblauwe trucks dat in de Antwerpse haven grote opslagmagazijnen heeft, richtte zijn pijlen de afgelopen jaren sterk op het transport via binnenschip. Begin dit jaar nam het een grote binnenvaartterminal langs het Albertkanaal in Grobbendonk over van DP World. Van Moer baat ook een binnenvaartrederij uit die vanaf oktober wordt samen gevoegd met die van Manuport.