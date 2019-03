NMBS heeft meer reizigers en minder schulden

De spoorwegmaatschappij NMBS krikte haar operationeel resultaat (ebitda) vorig jaar op tot 94,7 miljoen euro. Dat is bijna een kwart meer dan in 2017, blijkt uit de jaarresultaten die het bedrijf vrijdag publiceerde.

Volgens de NMBS is de stijging te danken aan de fikse reizigersgroei. Vorig jaar namen 244 miljoen mensen de trein (+3,7%). De groei is het gevolg van het nieuwe vervoersplan dat de NMBS eind 2017 invoerde, met meer verbindingen rond de grote steden en in het weekend.