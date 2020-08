NMBS klopt bij regering aan voor extra miljoenen

Door de coronacrisis maakte de NMBS in het eerste halfjaar 150 miljoen euro verlies. Het spoorbedrijf vraagt de federale regering extra geld om zijn investeringsambities waar te maken.

Dat laat zich voelen in de financiële resultaten. Het spoorbedrijf zag zijn omzet met bijna een kwart dalen tot 1,04 miljard euro. Operationeel boekte de NMBS 152 miljoen euro verlies (recurrente ebitda), terwijl het bedrijf in de eerste jaarhelft van 2019 nog 44 miljoen euro winst boekte.

De forse verslechtering van de financiële resultaten bedreigen de investeringsplannen van de NMBS, onder meer in nieuwe treinen en digitalisering. Van de 8,3 miljard euro die het spoorbedrijf dit decennium wil investeren, moest 800 miljoen euro uit de eigen exploitatiesaldi komen. De voorbije jaren slaagde de NMBS erin om winst te maken en zijn schuld terug te dringen, waardoor ruimte ontstond voor nieuwe investeringen.

Maar door het coronavirus grijpt de NMBS naast die eigen inkomsten. Daarom vraagt het spoorbedrijf de regering in een persbericht om de 'noodzakelijke financieringsbehoeften te garanderen'. Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) is daarover volgens zijn woordvoerder 'in dialoog' met de NMBS. De woordvoerder van de NMBS wilde niet kwijt hoeveel geld CEO Sophie Dutordoir precies eist.