NMBS rookt vredespijp met Franse reclamereus JCDecaux

De multinational JCDecaux vocht meer dan tien jaar het reclamebeleid van de NMBS aan. Nu hebben beide bedrijven de strijdbijl onverwacht begraven.

‘Schandalig! Oneerlijke concurrentie!’ Jean-Sebastian Decaux, topman van het gelijknamige reclamebedrijf, spaarde in een interview met La Libre Belgique in 2017 de grote woorden niet om het reclamebeleid van de NMBS aan te vallen. ‘Het beheer van de reclameborden is zo slecht dat de NMBS ons daardoor gemiddeld 5 miljoen euro per jaar heeft doen verliezen, al 25 jaar lang’, klonk het.

De oorsprong van het conflict tussen het Belgische spoorbedrijf en JCDecaux, dat gespecialiseerd is in reclame op buitenlocaties, gaat terug tot 1992. Toen gaf de NMBS het bedrijf Publifer het exclusieve recht om reclameactiviteiten te ontplooien op het Belgische spoor voor een periode van 30 jaar. Sinds 1997 was Publifer voor 50 procent in handen van de NMBS en 50 procent van More Belgium, het latere Clear Channel Belgium.

JCDecaux, de aartsvijand van Clear Channel, voelde zich illegaal buitengehouden uit die constructie. Al jaren lonkt het Franse bedrijf naar de enorme reclamecontracten met de NMBS. JCDecaux trok in 2012 naar de rechtbank, maar kreeg in eerste aanleg ongelijk. In 2016 boekte JCDecaux wel succes bij het Brusselse hof van beroep. Het hof oordeelde toen dat de toewijzing van de reclameconcessie onrechtmatig en onvoldoende transparant gebeurde en verplichtte de NMBS binnen acht maanden bijna 2.000 reclameborden uit de stations weg te halen.

Om de zaak te ontzenuwen besliste de NMBS in 2017 Publifer volledig over te nemen. Het spoorbedrijf kocht Clear Channel uit en kreeg de reclameregie 100 procent in handen. Volgens de zakenkrant L’Echo incasseerde Clear Channel daarvoor 5 à 8 miljoen euro van de NMBS, die de enige eigenaar werd van alle reclameborden op het spoorwegdomein. Maar JCDecaux legde zich niet neer bij die ‘filialisering’ en trok opnieuw naar de rechtbank. Volgens het bedrijf overtrad de NMBS door de overname het principe van de vrije concurrentie.

Recentelijk hebben de betrokken partijen onverwacht een vergelijk gevonden. ‘JCDecaux had in 2017 een nieuwe actie opgestart, maar in mei 2018 is een akkoord gevonden tussen de partijen JCDecaux, Clear Channel, Publifer en de NMBS’, staat in het jongste jaarverslag van Publifer, dat een omzet van 15 miljoen euro boekt. ‘Dat akkoord staat toe een einde te maken aan het geheel van lopende procedures en juridische acties.’

Alles wijst erop dat de NMBS en Publifer de angel uit de discussie hebben gehaald door hun business deels uit te besteden. In dat kader kende Publifer begin vorig jaar de exclusieve reclameconcessie van de middelgrote borden (20 m² en 8 m²) op het Belgische spoorwegdomein tot eind 2021 toe aan... JCDecaux Belgium. Enkele maanden later haalde het Belgische bedrijf Belgian Posters de opdracht voor de grote reclameborden (16 en 36 m²) rond het spoor binnen. Publifer plooide zich terug op de borden in de stations zelf. ‘JCDecaux heeft zijn doel bereikt’, zegt een sectorbron. ‘De heel aantrekkelijke voorwaarden voor Clear Channel zijn voorbij.’

Reclameconcessie

De sector kijkt nu reikhalzend uit naar 2022, als de dertigjarige reclameconcessie van het spoor volledig vervalt. Dan komen meer dan 1.700 reclameborden en een honderdtal digitale reclameschermen op de markt. Met een totale oppervlakte van vermoedelijk meer dan 10.000 m² gaat het om de grootste advertentieruimte van België.

Het Amerikaanse ClearChannel en het Franse JCDecaux staan klaar om met agressieve prijzen voor het megacontract te gaan. Beide reclamereuzen doen elkaar al langer de duivel aan. In juni besliste de Europese Commissie dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een bedrag tot 2,5 miljoen euro moet terugvorderen van JCDecaux. Volgens de Commissie heeft het Brussels Gewest de Franse firma ten onrechte vrijgesteld van retributies en betalingen voor de uitbating van bepaalde reclame-installaties.