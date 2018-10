Nederland wil Alibaba-magazijn afsnoepen van België

In juli kondigde premier Charles Michel (MR) aan dat internetreus Alibaba een groot magazijn zou openen in Luik. Zijn Nederlandse evenknie Mark Rutte wil Alibaba overtuigen om toch voor Nederland te kiezen.

Nederland zet alles op alles om het Chinese technologiebedrijf Alibaba ervan te overtuigen om zijn Europese magazijn niet in België te bouwen, maar wel in Nederland. De Chinezen werken aan een wereldwijd logistiek netwerk en voor Europa lieten ze hun oog vallen op Luik.

De Belgische premier Charles Michel kondigde afgelopen zomer aan dat Alibaba gekozen had voor België. Dat bevestigde Alibaba's logistieke dochterbedrijf Cainiao deels, maar het leek ook een slag om de arm te houden. 'Luik is een van de steden die in overweging worden genomen', klonk het.

Destijds zei Michel dat niet hij, maar Alibaba officieel moest communiceren als de kogel door de kerk was. 'Ik heb begrepen dat er belangrijke stappen zijn gezet, die snel moeten leiden naar een mededeling van het bedrijf.' Vier maanden later is er nog steeds geen officiële bevestiging van de Chinezen.

Zware delegatie

Dat het nog geen gelopen race is voor België, zag ook de Nederlandse premier Rutte. Hij wil Alibaba overtuigen om voor zijn land te kiezen, meldt de Nederlandse krant Financieele Dagblad. Hij heeft zich in hoogsteigen persoon in de strijd gegooid.

Luik is samen met Hongkong, Dubai, Moskou, Kuala Lumur en Hangzhou een van de steden die we overwegen als wereldwijd logistiek knooppunt. Mededeling Alibaba

In augustus ontving Rutte wat in de Nederlandse media wordt omschreven als 'een zware delegatie' van Alibaba: Alibaba-topman en -oprichter Jack Ma, de directeur voor wereldwijde handel Angel Zhao en de directeur Europa Terry von Bibra op zijn kantoor. Dat de premier CEO's van buitenlandse bedrijven ontvangt, is hoogst uitzonderlijk.

Premier Michel was maandag niet bereikbaar voor een reactie op het nieuws, maar Alibaba wel. Het bedrijf laat via een korte schriftelijke mededeling weten dat Luik nog steeds een van de steden is die in overweging worden genomen, net als Hong Kong, Dubai, Moskou, Kuala Lumpur en de Chinese stad Hangzhou. Nederland wordt dus niet vernoemd. Op verdere vragen wil Alibaba niet ingaan.

Luchthaven Luik

Volgens Het Financieele Dagblad schuift Nederland een terrein in Weert naar voren en eentje in de buurt van de luchthaven van Maastricht. In België kijkt Alibaba naar de luchthaven van Luik. Het Europese logistieke centrum moet 380.000 vierkante meter groot worden of zo'n vijftig voetbalvelden.

Het 'Belgische Alibaba-magazijn' moet garanderen dat de Chinese webwinkelreus in nog meer steden in de wereld pakjes kan leveren. En dat die pakjes sneller geleverd worden.