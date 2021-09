‘Nee, de Marc Coucke van Waregem zal Pascal Vanhalst niet worden’

Sinds de opsplitsing van de heftruckgigant TVH is Vlaanderen een miljardair rijker, die het geld met passie herinvesteert in mature industriële bedrijven. Maar dat doet Pascal Vanhalst niet alleen in België, zoals deze week bleek met de overname van het Nederlandse ConDoor. En liefst zo ver mogelijk buiten de schijnwerpers.

‘Bent u dan familie van de Vanhalsten van het bedrijf TVH?’, vroeg Jan Dejonghe toen hij Pascal Vanhalst in 2018 voor de eerste keer ontmoette op het netwerkevent Waregem Koerse. ‘Ik kende hem niet van ziens en ik wist dat de man gesteld was op zijn privacy’, zegt Dejonghe, de bedrijfsleider en mede-eigenaar van de West-Vlaamse verpakkingsproducent Abriso-Jiffy, lachend. ‘Zelfs toen ik op het kaartje op zijn revers zijn naam las, viel mijn frank niet meteen. Ik geloofde het eerst niet.’

De anekdote van Dejonghe zegt alles over hoe verborgen de ondernemer-industrieel Pascal Vanhalst leeft en hoezeer hij gesteld is op privacy. Er is weinig over hem bekend, en op enkele vage beelden na weten we niet hoe hij eruitziet.

Nochtans is de 52-jarige Vanhalst al 20 jaar een van de drijvende krachten achter het vorig jaar opgesplitste miljardenbedrijf TVH (Thermote&Vanhalst). Van de diensten van TVH Group, de verkoop, verhuur en onderdelenservice van vooral heftrucks en hoogtewerkers, worden weinig mensen warm, maar het Vlaamse familiebedrijf dat al jaren wereldwijd heer en meester is in zijn niche dwingt bewondering af. Voor de splitsing groeide het bedrijf met 10 procent per jaar en surfte het op de golf van e-commerce, met de bijbehorende logistiek en magazijnen. Er werkten 7.000 mensen, van wie 2.500 in de hoofdzetel in Waregem. In 2019 draaide de mastodont uit Waregem een omzet van ruim 1,8 miljard euro.

Goede vriend

Hoezeer de groei en de nood aan nieuwe werknemers het bedrijf dwongen zichzelf in de belangstelling te werken bij het grote publiek en hoe mooi het stichtersverhaal van de mastodont ook leest (zie inzet), de families erachter, Thermote en Vanhalst, bleven angstvallig uit de schijnwerpers. Ook nu Vanhalst in het nieuws komt met een reeks overnames via zijn holding Quva weigert hij elk contact met de pers.

Omdat zijn naasten dat weten, zijn ook die moeilijk te strikken: noch zijn goede vriend Dominique Valcke van het familiale bouwbedrijf Stadsbader (niet te verwarren met zijn naamgenoot van TVH Parts), noch Patrick Lecluyse, tot voor kort bestuursvoorzitter van zowel TVH Parts als Mateco, wil iets kwijt over hem.

De familietak Vanhalst valt eigenlijk al bijna 20 jaar samen met de ondernemer zelf. In 2002 - hij was toen 33 - verloor hij zijn vader Paul bij een verkeersongeluk. Zijn broers Patrice en Dimitri werden al vroeg uitgekocht. Hoewel TVH jarenlang werd aangestuurd door Dominiek Valcke, een vertrouweling van de families, noemt iedereen in zijn omgeving Vanhalst een ‘drijvende kracht’ in het succesverhaal van TVH. ‘Pascal is altijd een heel betrokken, hands on aandeelhouder geweest’, klinkt het unisono bij al wie hem kent.

Schermvullende weergave

Drie jaar na de eerste ontmoeting op Waregem Koerse kwam Dejonghe weer in contact met Vanhalst. Hij was op zoek naar een partij die de meerderheidsparticipatie van de Nederlandse private-equityspeler Bencis in Abriso-Jiffy wilde overnemen. Naast een pak Europese en Angelsaksische private-equitygroepen maakte ook Pascal Vanhalst zijn opwachting. ‘Hij legde niet de grootste som op tafel, maar ik heb Bencis overtuigd voor Pascal te kiezen’, licht Dejonghe toe. ‘Zijn prijs was correct, maar hij is vooral een partner voor de lange termijn. Omdat hij een West-Vlaamse ondernemer is, kunnen de medewerkers ook een gezicht plakken op de nieuwe mede-eigenaar.’

Je zal hem niet in een Bentley zien rijden en hij is ook absoluut geen insider van de beau monde van Knokke. Dat is echt niet zijn stijl. Jan Dejonghe Voorzitter Abriso-Jiffy

De overname van Abriso-Jiffy was niet Vanhalsts eerste wapenfeit. Al in het voorjaar van 2018 had hij zijn veroveringstocht op gang getrokken in de industriële wereld (zie schema) met de overname van het Duitse Suspa, een wereldspeler in gasveren en hydraulische dempers. Niet toevallig viel die overname samen met de eerste stappen naar een opsplitsing van TVH Group. De familie trok zich terug uit het dagelijkse management, en de twee grote divisies van de groep werden operationeel van elkaar gescheiden: Valcke bleef aan het hoofd van de onderdelendivisie TVH Parts, en de Duitser Armin Rappen werd CEO van de machineverhuurder Mateco.

De operationele splitsing was de voorbode van meer. Ook de wegen van de beide families, die tot dan elk de helft in de groep hadden, scheidden in 2020. TVH Parts kwam voor 60 procent in handen van de familie Thermote, - de overige 40 procent werd verkocht aan de holding D’Ieteren - en Vanhalst werd volledig eigenaar van Mateco. De verdeling lag in de lijn van hoe de twee families altijd al hadden gewerkt. De Thermotes waren meer vertrouwd met de onderdelen, Vanhalst had meer affiniteit met de verhuur en verkoop van heftrucks, hoogtewerkers en verreikers.

‘Pascal is gepokt en gemazeld in de machinebusiness’, zegt Jan Nelissen, de CEO van de investeringsholding Quva die Vanhalst 15 jaar geleden leerde kennen als huisbankier (BNP Paribas Fortis) van TVH. ‘Als jonge kerel groeide hij op tussen de heftrucks. Op zijn 19de reed hij mee met de vrachtwagens die bij de klanten leverden. Ziet hij een heftruck rijden, dan zal hij niet nalaten er een opmerking over te maken.’

Kortom, zoals veel ondernemers doorliep Vanhalst de school van het leven en rolde hij als vanzelf in het familiebedrijf. Hogere studies schoten daarbij in. ‘Hij spreekt nochtans perfect vier talen en hij staat erop met zijn Duitse topmanagers in hun moedertaal te communiceren’, zegt Nelissen.

Selfmade man

‘Hij is het schoolvoorbeeld van een selfmade man’, zegt Dejonghe. ‘Hij kent zijn bedrijven door en door, en zijn interesse voor techniek staat nooit los van de potentiële markt voor een bepaalde machine. Hij drijft vooral op buikgevoel. Bij een overname zal hij niet weken boven de Excel-tabellen van een due diligence hangen. Nog voor de deal rond Abriso-Jiffy rond was, hebben we samen de fabrieken bezocht en wilde hij het lokale management leren kennen. Op basis van die indrukken maakt hij een uitgebreide SWOT-analyse (sterkte-zwakteanalyse, red.).’ Toch moeten de cijfers kloppen. Nelissen: ‘Als ik hem op vrijdag een dikke map geef met financiële rapporten, is na het weekend elk getal doorgelicht en hangt ze vol post-its en bijgeschreven opmerkingen. Het zegt veel over zijn gedrevenheid. Hij heeft van zijn werk en bedrijven zijn hobby gemaakt. Een opdracht is nooit een klus, integendeel, hij fleurt ervan op.’

Die diepgaande betrokkenheid zou volgens insiders meegespeeld hebben bij de opsplitsing van TVH Group. Onenigheid zou nooit in het spel zijn geweest, maar er was wel een verschil in visie op de manier van zakendoen. ‘De Thermotes laten zich graag omringen met experten op technisch, financieel en juridisch vlak’, klinkt het, ook al heeft dat ook te maken met verschillen in de aard van de twee divisies. ‘Maar Pascal Vanhalst is allergisch voor een te grote overhead: hij verkiest eenvoudige structuren en korte beslissingslijnen om zijn bedrijven te runnen, zodat hij er zelf heel dicht op kan zitten.’

Elk kind een bedrijf

Hoe sterk hij ook vasthoudt aan discretie, Vanhalst laat zich toch opmerken als gast op diverse evenementen. ‘In Waregem kom je hem geregeld tegen’, zegt Kurt Vanryckeghem, de burgemeester van de West-Vlaamse gemeente waar TVH zijn hoofdzetel heeft. ‘Hij is geen tafelspringer - de Marc Coucke van Waregem zal hij niet worden -, maar wel een joviale kerel die makkelijk aanspreekbaar is. Hij hecht veel belang aan het lokale, en TVH steunt ook heel wat lokale initiatieven. En vooral: de twee families hebben TVH in de jaren 80 en 90 net op tijd groot gemaakt en zo het jobverlies in de teloorgegane vlas- en textielindustrie gecompenseerd.’

Die ethische dimensie van ondernemerschap is voor Vanhalst belangrijk, zegt Nelissen. ‘Hij voelt zich sterk verantwoordelijk voor de 6.000 gezinnen die afhankelijk zijn van zijn bedrijven. Hij investeert ook voor de eeuwigheid. Het is niet de bedoeling de verworven bedrijven ooit te verkopen.’

Hij groeide op tussen de heftrucks. Op zijn negentiende reed hij mee met de vrachtwagens die gingen leveren bij klanten. Hogere studies schoten daarbij in. Jan Nelissen CEO Quva

Die verre horizon heeft ook te maken met zijn drie kinderen. ‘Die zijn nog jong.Maar hij kijkt, zoals in alles, al verder’, klinkt het bij meerdere mensen die hem goed kennen. ‘Hij hoopt ooit elk van zijn kinderen een bedrijf na te laten. Dat speelde mee bij de opsplitsing van TVH en maakt ook dat hij graag minstens een meerderheidsbelang verwerft in elk bedrijf dat hij koopt. Zo heeft hij de handen vrij.’

Op de ambitie om Europa opnieuw groot te maken in de maakindustrie, zoals je die terugvindt bij ondernemers als Charles Beauduin (Vandewiele, Barco) of Luc Tack (Picanol, Tessenderlo), zal je Vanhalst niet betrappen. Evenmin is hij erop uit zijn centen per se te herinvesteren in de verankering van Belgische bedrijven, zoals Marc Coucke. ‘Hij wil gewoon investeren in mature, industriële bedrijven, waar hij iets van af kent’, zegt Nelissen. ‘Er zullen nog overnames volgen, maar het zal niet in biotech of IT zijn. En het kan evengoed in de rest van de wereld als in België.’

Tot hoeveel overnames Vanhalst financieel in staat is, is koffiedik kijken. De 40 procent in TVH Parts, dat halfweg dit jaar verkocht werd aan D’Ieteren, bracht hem 1,17 miljard euro op. Ook de dividenden die hij tientallen jaren uit TVH Group heeft ontvangen, zullen de oorlogskas fors gespijsd hebben. Zowel Abriso-Jiffy als de Nederlandse producent van industriële poorten ConDoor heeft hij cash betaald, zonder te lenen dus.

In zijn persoonlijk leven is Pascal Vanhalst geen big spender. In tegenstelling tot sommige West-Vlaamse ondernemers voelt hij geen enkele behoefte om te laten zien hoe goed hij geboerd heeft. ‘Je zal hem niet in een Bentley zien rondrijden of hij zal niet in een groot kasteel wonen’, zegt Dejonghe. ‘Hij is ook absoluut geen insider van de beau monde van Knokke. Dat is echt niet zijn stijl. Hij woont in een onopvallende villa op het platteland, net onder Waregem, en vooral dicht bij zijn bedrijf. We hebben met elkaar gemeen dat we van goede wijnen houden. Maar ook een wijndomein zie ik hem nooit kopen.’