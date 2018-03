Nieuw fonds van Down2Earth heeft eerste investering beet

Down2Earth, het investeringsfonds van voormalig H.Essers-baas Ivo Marechal en ex-Gimv-investeerder Alain Keppens, neemt een minderheidsbelang in Move Intermodal, een logistieke specialist met een omzet van 100 miljoen euro.

Move Intermodal is gespecialiseerd in zogenaamd multimodaal transport, waarbij het grootste deel van de afstand wordt afgelegd per trein of boot, en enkel het voor- en natraject over korte afstand per vrachtwagen verloopt. Eén trein vervoert tot 44 ladingen en haalt dus evenveel vrachtwagens van de weg. Het bedrijf vervoert uiteenlopende goederen, zoals chemie, staal en voeding.

100 miljoen omzet Dit jaar moet de omzet van Move Intermodal groeien van 83 naar 100 miljoen euro, organisch en door kleinere overnames.

Het bedrijf ontstond in 2011 als gevolg van een verzelfstandiging van Ewals Cargo Care, een onderdeel van de Nederlandse transportgroep Ewals. Enkele jaren na het overlijden van Henk Ewals kocht toenmalig CEO Luc Driessen het bedrijf, samen met Peter Croonen, bekend als voorzitter van voetbalclub KRC Genk, en financieel directeur Jan Vandommele. De voorbije jaren groeide de omzet van 60 naar 83 miljoen euro.

Marechal

Maar Driessen, die nog steeds CEO is, wil 'verder professionaliseren en groeien, zowel organisch als via overnames. Daarom klopte hij aan bij Ivo Marechal, die hij al 20 jaar kent vanuit de transportsector. Marechal was tot 2013 CEO van de Genkse logistieke speler H. Essers. In dat jaar richtte hij met ex-Gimv-investeerder Alain Keppens, de investeringsvennootschap Down2Earth op. Het eerste fonds daarvan, met een waarde van 66 miljoen euro, is intussen volledig geïnvesteerd.

In de deal behoudt het management de meerderheid maar versterkt Down2Earth de structuur. Ook investeerder van het eerste uur, Peter Croonen, blijft aan boord als aandeelhouder en bestuurder. Jan Vandommele stapt uit.

100 miljoen

Voor Down2Earth zal dit de eerste investering van het tweede fonds zijn. De fundraising van dit tweede fonds dat 100 miljoen euro wil ophalen, loopt volgens Marechal uiterst vlot. 'Het is altijd leuk een nieuw fonds te kunnen starten waar je ook al meteen een eerste project op tafel kan leggen', zegt hij. 'Bij het eerste fonds hadden we 9 maanden nodig om het geld op te halen, nu is dat 9 weken.’