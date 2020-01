Nieuw recordjaar voor North Sea Port

Voor het derde jaar op rij registreert de Belgisch-Nederlandse fusiehaven North Sea Port een record. De bedrijven boekten een goederenoverslag via zeevaart van 71,4 miljoen ton, een stijging met 1,5 procent, meldt de haven. Daarmee gaat de haven voor de tweede keer over de kaap van 70 miljoen ton.

Bouw

In twee jaar dikt dit segment met 10 procent aan. Een sterke bouwmarkt is ook in 2019 verantwoordelijk voor meer overslag van zand, grint en bouwmaterialen. De kolenoverslag, vooral voor de procesindustrie, en de landbouwproducten handhaven zich. Maar schroot en ertsen kennen een kleine daling.



Met een zeer sterke groei van 48,7 procent komt de containeroverslag via zeevaart op een totaal van 2,5 miljoen ton en 330.000 TEU. Het segment verdubbelde in twee jaar tijd. Ook nu is dat het gevolg van het aantrekken van nieuwe diensten en van een toename van koelcontainers.