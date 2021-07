Nieuwe Bpost-CEO Dirk Tirez: 'Ik kijk met veel rust naar de uitdagingen die komen'

Hij kent Bpost als zijn broekzak en weet wat de gevoelige plekken van zijn stakeholders zijn. De grote uitdaging voor de nieuwe postbaas Dirk Tirez wordt om het schip ook financieel op koers te houden.

Na 18 jaar als jurist voor CEO's van Bpost te hebben gewerkt, gaat Dirk Tirez nu zelf het postbedrijf leiden. Hij deed dat in de feiten al sinds maart, toen hij de in diskrediet geraakte topman Jean-Paul Van Avermaet ad interim opvolgde. Maandagavond kreeg hij de zegen van de raad van bestuur als volwaardige CEO.

U hebt altijd wat in de schaduw gestaan en moet nu een overheidsbedrijf leiden dat veel media-aandacht krijgt. Is dat uw ding wel?

Bio Jurist Dirk Tirez (56) begon zijn carrière bij het advocatenkantoor Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton in New York. Hij werkte voor diverse advocatenkantoren en was juridisch adviseur van minister van Financiën Philippe Maystadt. Later werd hij juridisch directeur van de beurs Easdaq, die later werd overgenomen door Nasdaq.

In 2003 werd Tirez door toenmalig CEO Johnny Thijs gevraagd de juridische dienst van Bpost te leiden. Hij bereidde de intrede voor van de private aandeelhouders CVC en Post Danmark.

Dirk Tirez: ‘Ik heb 18 jaar lang samengewerkt met Johnny Thijs, Dirk Van Gerven en andere directieleden, onder meer om de strategie, het overnamebeleid en de contracten mee uit te tekenen, en ik ben voorzitter van Bpost Bank. Ik ken het bedrijf dus goed, en de voorbije maanden heb ik bewezen dat ik Bpost ook kan leiden. Ik heb ook veel ervaring opgebouwd in contacten met de overheid en de vakbonden.’

Hoe wilt u de moeilijke overgang maken van de dalende brievenpost naar de groeiende, maar minder rendabele pakjesbusiness?

Tirez: ‘We streven naar synergie tussen beide activiteiten door een operationeel model uit te werken dat inspeelt op de behoeften van de klant, in dialoog met de vakbonden. Een voorbeeld daarvan is dat we nu ook ’s avonds en in het weekend leveringen doen. We willen ook meer investeren in innovatieve producten en diensten die een combinatie zijn van de papieren post en digitale oplossingen. En we volgen al enkele jaren de strategie om merken te helpen bij hun onlineverkoop, waarbij we diensten aanbieden in de hele waardeketen, van verkoop tot logistiek.’

De resultaten van het eerste kwartaal waren een stuk beter dan die van het vorige kwartaal. Wat verklaart die verbetering?

Dankzij betere voorspellingen van de volumes kunnen we de rondes zo uittekenen dat we een optimale mix hebben van brieven en pakjes Dirk Tirez CEO bpost

Tirez: ‘Die heeft veel te maken met de investeringen die we gedaan hebben in een nieuw operationeel model dat gebaseerd is op data. Dankzij betere voorspellingen van de volumes kunnen we de rondes zo uittekenen dat we een optimale mix hebben van brieven en pakjes. Dan moeten we minder tijdelijke werknemers en onderaannemers inzetten, waardoor de kosten dalen.’

Enkele jaren geleden was er nog sprake van een fusie met PostNL. Is zo’n grote deal iets wat de komende jaren weer op de agenda kan komen?

Tirez: ‘We concentreren ons nu op organische groei, zowel in Europa als in de VS. We investeren 220 miljoen euro per jaar in e-commerce en logistiek. Als zich een opportuniteit aandient die in de strategie past, kunnen we daar uiteraard naar kijken. Omgekeerd zullen we ook activiteiten verkopen als die daar niet in passen of als ze niet performant genoeg zijn. Voor elk filiaal maken we om de zes maanden de financiële oefening. Dat heeft bijvoorbeeld geleid tot de verkoop van onze aandelen in Bpost Bank aan onze partner BNP Paribas Fortis.'

Wat is uw boodschap aan uw grootste aandeelhouder, de overheid?

Tirez: ‘We willen onze sociale rol opnemen door met de overheid contracten over onze publieke dienstverlening af te sluiten. We willen ook een werkgever zijn voor kortgeschoolde mensen, met investeringen in opleiding en training. En we gaan investeren in een groenere vloot en in duurzame ecosystemen, zoals we al doen met een pilootproject in Mechelen. Maar die sociale en ecologische rol moet altijd berusten op een gezond financieel resultaat.’

De coronacrisis heeft aangetoond dat de logistieke ruggengraat van België grotendeels berust op Bpost. Dirk Tirez CEO bpost

Uw voorganger kloeg over oneerlijke concurrentie door zelfstandige koeriers die voor PostNL werken. Moet de overheid daar helpen?

Tirez: ‘In Nederland stort PostNL 30 procent van de betalingen aan zijn onderaannemers op een G-rekening (een speciale geblokkeerde rekening), wat de staat daar de garantie geeft dat alle sociale bijdragen betaald worden. In ons land is dat niet zo goed geregeld, waardoor er geen gelijk speelveld bestaat. Ik denk wel dat de regering zich bewust is van de noodzaak om daar iets aan te doen, ik hoef haar dat niet te zeggen.’

Postbodes die elke dag dezelfde ronde doen, is dat nog iets van deze tijd?

Tirez: ‘Het bezorgingsnetwerk is een van onze belangrijkste activa. De coronacrisis heeft aangetoond dat de logistieke ruggengraat van België grotendeels berust op Bpost. Maar we willen dat systeem wel afstemmen op de behoeftes van onze klanten. Onze postbodes moeten bezorgers van de ‘last mile’ zijn die kunnen leveren waar en wanneer klanten dat willen: aan huis of in ophaalpunten, overdag en ’s avonds, in de week en in het weekend.’

U bent enkele jaren geleden zwaar ziek geweest. Bent u daar volledig van hersteld?