Nieuwe e-commercehub creëert 500 jobs in Gentse haven

De investering komt er vooral om aan de snel groeiende e-commerce tegemoet te komen. 'Snelheid, zekerheid en kortere levertermijnen zijn belangrijker dan ooit', zegt Ralph Caspanni, CEO van Heylen Warehouses dat zijn hoofdkwartier in Herentals heeft. 'Dat merken we zeker nu, in tijden van Covid-19, waar e-commerce en online winkelen een enorme boost kennen. De e-commerce is een belangrijk onderdeel van de vitale infrastructuur gebleken.'